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Agastya Star Kartika : अगस्त्य तारे का कार्तिक मास से आध्यात्मिक संबंध, अज्ञान और विकारों के अंधकार को करता है नष्ट

सनातन धर्म और हिंदू पंचांग में अगस्त्य तारे (Canopus) का कार्तिक मास से बहुत गहरा और पवित्र आध्यात्मिक संबंध है। आकाश मंडल का यह चमकीला तारा न केवल खगोलीय बदलावों को दर्शाता है, बल्कि मनुष्यों के आंतरिक शुद्धिकरण का भी प्रतीक माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Agastya Star Kartika :  सनातन धर्म और हिंदू पंचांग में अगस्त्य तारे (Canopus) का कार्तिक मास से बहुत गहरा और पवित्र आध्यात्मिक संबंध है। आकाश मंडल का यह चमकीला तारा न केवल खगोलीय बदलावों को दर्शाता है, बल्कि मनुष्यों के आंतरिक शुद्धिकरण का भी प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, अगस्त्य तारा महान वैदिक ऋषि अगस्त्य मुनि का स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर समुद्र का सारा जल पीकर देवताओं की रक्षा की थी और असुरों के अंधकार को मिटाया था, उसी प्रकार इस तारे का उदय साधक के जीवन से तामसी प्रवृत्तियों, अज्ञान और विकारों के अंधकार को नष्ट करता है

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जल की शुद्धि और ‘अगस्त्य अर्घ्य’

प्राकृतिक शुद्धिकरण
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश में अगस्त्य तारे का उदय होता है, तो पृथ्वी का समस्त जल (नदियों, सरोवरों का पानी) अपने आप स्वच्छ और विषमुक्त हो जाता है।

अर्घ्य दान
कार्तिक मास में पवित्र नदियों में ब्रह्ममुहूर्त (सुबह 5 बजे से पहले) स्नान करने की विशेष परंपरा है। इस दौरान सूर्योदय से पूर्व नदियों में स्नान करके आकाश में चमकते अगस्त्य तारे को ‘अर्घ्य’ (जल अर्पित) दिया जाता है, जिसे आध्यात्मिक रूप से बेहद कल्याणकारी माना गया है।

दिव्य रश्मियाँ
माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान अगस्त्य तारे की किरणें सीधे पृथ्वी के जल स्रोतों पर पड़ती हैं। इससे जल में औषधीय गुण आ जाते हैं और वह ‘अमृत’ के समान हो जाता है।

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