दर्शकों का इंतज़ार खत्म ! जाने कब आएगा Baahubali: The Epic, एडवांस बुकिंग शुरू

साउथ डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की फिल्म ‘बाहुबली : द एपिक’ का इंतज़ार खत्म हो गया है। फिल्म अब जल्द ही दर्शकों के बीच दस्तक देने वाली है। ये फिल्म बाहुबली फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों पार्ट्स का मिश्रण है। इसमें बाहुबली की कहानी और भी बेहतरीन और दिलचस्प तरीके से दिखाया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से इस फिल्म को रिलीज की अनुमति मिल गई है। इसे सेंसर बोर्ड से U/A सर्टिफिकेट मिला है।

बता दें कि मकेर्स सोशल मीडिया के जरिये जानकारी दी हैं। मेकर्स ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है और आधिकारिक तौर पर इसके रनटाइम का ऐलान भी कर दिया है। चलिए जानते हैं इस फिल्म के रिलीज डेट और रनटाइम के बारे में।मेकर्स ने इस फिल्म को लेकर एक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ‘सर्टिफिकेट U/A. 3 घंटे 44 मिनट की अद्भुत महाकाव्य. जय माहिष्मती.’ पोस्ट देखने के बाद फैंस काफी खुश हो गए हैं।

बता दें कि ‘बाहुबली : द एपिक’ बाहुबली फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों ‘बाहुबली : द बिगनिंग’ और ‘बाहुबली 2 : द कन्क्लूजन’ का नया वर्जन है. पिछली दोनों फिल्मों को मिलकर इसे एक नया रूप दिया गया है. मेकर्स इसे रीएडिट और कट करके एक नए अंदाज में पेश करने जा रहे हैं. बता दें कि इसके पहले दोनों पार्ट ‘बाहुबली: द बिगनिंग’ और ‘बाहुबली 2 ; द कन्क्लूजन’ ने दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की थी. ‘बाहुबली: द बिगनिंग’ ने वर्ल्डवाइड 650 करोड़ और ‘बाहुबली 2; द कन्क्लूजन’ ने वर्ल्डवाइड 1788 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।