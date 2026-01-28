लौट रहा है कॉमेडी का सबसे बड़ा धमाका-‘वेलकम टू द जंगल’ की रिलीज़ डेट लॉक!

मुंबई। भारत की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी एक बार फिर दर्शकों को लोटपोट करने आ रही है। अपनी आइकॉनिक धुन के ज़िक्र मात्र से हंसी की लहर दौड़ा देने वाली यह फ्रेंचाइज़ी अब अपने अगले धमाकेदार चैप्टर ‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म की रिलीज़ डेट आधिकारिक तौर पर 26 जून 2026 तय कर दी गई है।

बेतहाशा हंसी, ज़बरदस्त पागलपन और नॉन-स्टॉप एंटरटेनमेंट से भरपूर ‘वेलकम टू द जंगल’ एक ऐसा कॉमेडी स्पेक्टेकल है, जो दर्शकों को पूरी तरह हंसी के जंगल में ले जाने वाला है। फिल्म में यूनिक ह्यूमर, अजीबो-गरीब हालात, ज़ोरदार पंचलाइन और रिब-टिकलिंग मोमेंट्स के साथ हाई-ऑक्टेन एक्शन और ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक का ज़बरदस्त तड़का देखने को मिलेगा।

अहमद खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें 30 से ज़्यादा कलाकारों की विशाल स्टारकास्ट शामिल है—ऐसा संयोजन जो बड़े पर्दे पर बहुत कम देखने को मिलता है। बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और दमदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर ये सितारे मिलकर इस फिल्म को एक एपिक एंटरटेनर बनाने वाले हैं।

फिल्म की मेगा स्टारकास्ट में शामिल हैं

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, आफ़ताब शिवदासानी, लारा दत्ता, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, दलर मेहंदी, फ़रीदा जलाल, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, किरण कुमार, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, विंदु दारा सिंह, नवाब शाह, उर्वशी रौतेला, पुनीत इस्सर, अर्जुन फ़िरोज़ खान, दिवंगत पंकज धीर, सुधेश बेरी, हेमंत पांडे, ज़ाकिर हुसैन, सैयाजी शिंदे सहित कई अन्य कलाकार।

ए.ए. नाडियाडवाला और स्टार स्टूडियो 18 द्वारा प्रस्तुत, केप ऑफ गुड फिल्म्स और सीता फिल्म्स के सहयोग से बनी यह फिल्म बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप और सीता फिल्म्स की प्रोडक्शन है। निर्देशक अहमद खान की यह मेगा कॉमेडी फिल्म 26 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होकर दर्शकों को हंसी का फुल डोज़ देने के लिए पूरी तरह तैयार है।