भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि यूपी के जिलाधिकारियों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है?
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने बुधवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि यूपी के जिलाधिकारियों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है?
उन्होंने कहा कि जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18,000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं। श्री यादव ने कहा उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग (Election Commission) कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। उन्होंने कहा कि अगर कोई एफ़िडेविट मिला ही नहीं, तो ये ज़िलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब सतही जवाब देकर ख़ानापूर्ति करेनवाले इन ज़िलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट संज्ञान ले, चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही न?
डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया जवाब है?
… जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के DM हमारे 18000 शपथपत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गये हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि ‘एफ़िडेविट की बात गलत है’ मतलब एफ़िडेविट…
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 20, 2025
पढ़ें :- VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप, अखिलेश, बोले-भाजपा जाए तो तरक़्क़ी आए
उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी पर पकड़े गये हों उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गयी सफ़ाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे पर आख़िरकार झूठ हारता ही है क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा-गोरखधंधा अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है, ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे। ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी ज़िंदगी जीने की सज़ा काटते हैं।
अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग (Election Commission) और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत वो ‘चुनावी तीन तिगाड़ा’ है, जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। उन्होंन कहा कि अब जनता इस ‘त्रिगुट’ की अदालत लगाएगी।