बीएमसी चुनावों के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भाजपा ने की जारी

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। इस घोषणा से एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी के लिए होने वाली इस बड़ी लड़ाई में पार्टी की औपचारिक एंट्री हो गई है। पहली लिस्ट में मुख्य नामों में तेजस्वी घोसालकर, गणेश खानकर, मनीषा यादव, मिलिंद शिंदे और आकाश पुरोहित शामिल हैं।

घोसालकर हाल ही में शिवसेना (UBT) छोड़कर भाजपा (BJP) में शामिल हो गए थे, जबकि आकाश पुरोहित पूर्व पार्टी मंत्री राज पुरोहित के बेटे हैं। लिस्ट की एक बड़ी बात बीएमसी में विपक्ष के पूर्व नेता रवि राजा हैं, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा (BJP) में शामिल हुए हैं। राजा धारावी के वार्ड नंबर 185 से चुनाव लड़ेंगे, जिसे उस इलाके में कांग्रेस के गढ़ को सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य जाने-माने उम्मीदवारों में नील सोमैया (वार्ड 107) शामिल हैं, जो पूर्व सांसद किरीट सोमैया के बेटे हैं। वहीं, मकरंद नार्वेकर (वार्ड 226) और हर्षिता नार्वेकर (वार्ड 227) विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर (Assembly Speaker Rahul Narwekar) के परिवार के सदस्य हैं। लिस्ट में तेजिंदर सिंह तिवाना (वार्ड 47) का नाम भी शामिल है।

भाजपा (BJP) ने अपनी पहली लिस्ट ऐसे समय जारी की है जब पार्टी अभी भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत में लगी हुई है। हालांकि दोनों पार्टियां दावा करती हैं कि वे महायुति में सहयोगी हैं, लेकिन अभी भी सीट-बंटवारे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। भाजपा (BJP) के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और शिंदे गुट की 100 सीटों की मांग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि, वे भाजपा (BJP) के साथ सीट-शेयरिंग डील फाइनल कर सकते हैं, जिसमें वे 140 सीटों पर लड़ेंगे और 87 सीटें शिंदे गुट को देंगे।

2026 के चुनाव मुंबई में एक बदला हुआ राजनीतिक नक्शा पेश करेंगे। लगभग 20 सालों में पहली बार, भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ नगर निगम चुनाव लड़ने की उम्मीद है। ठाकरे बंधुओं ने पिछले हफ्ते ही गठबंधन की घोषणा की थी। भाजपा (BJP) और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की शिवसेना साथ हैं। दूसरी ओर, अजित पवार की एनसीपी (NCP) ने मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने घोषणा की है कि बीएमसी (BMC) और महाराष्ट्र की अन्य 28 नगर निगमों के लिए वोटिंग 15 जनवरी, 2026 को होगी। वोटों की गिनती के बाद नतीजे 16 जनवरी, 2026 को घोषित किए जाएंगे।