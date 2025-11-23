लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ । लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने रविवार को वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला। कॉर्पस क्रिस्टी, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ‘ईसा मसीह का शरीर’, यह एक वार्षिक आस्था जुलूस है, जो आज क्राइस्ट द किंग के पर्व पर मनाया गया। यह जुलूस कैथेड्रल स्कूल परिसर से सेंट फ्रांसिस कॉलेज के प्रांगण तक गायन और प्रार्थनाओं के साथ निकला। इस जुलूस का मुख्य उद्देश्य पवित्र यूचरिस्ट में समुदाय के विश्वास को नवीनीकृत और गहरा करना है।

इस अवसर पर, लखनऊ के बिशप जेराल्ड मैथियास ने प्रभु यीशु के जीवन में दया, पवित्रता, पड़ोसियों के प्रति प्रेम और सबसे बढ़कर मनुष्यों की सेवा का अनुसरण करने की आवश्यकता पर एक उपदेश दिया। पूरी सेवा लगभग तीन घंटे तक चली, जिसमें गायन और प्रार्थनाएं शामिल थीं। यह जानकारी लखनऊ धर्मप्रांत के प्रवक्ता, रेवरेंड डॉ. डोनाल्ड डीसूजा ने दी।