  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने रविवार को वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला। कॉर्पस क्रिस्टी, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 'ईसा मसीह का शरीर', यह एक वार्षिक आस्था जुलूस है, जो आज क्राइस्ट द किंग के पर्व पर मनाया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ । लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने रविवार को वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला। कॉर्पस क्रिस्टी, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ‘ईसा मसीह का शरीर’, यह एक वार्षिक आस्था जुलूस है, जो आज क्राइस्ट द किंग के पर्व पर मनाया गया। यह जुलूस कैथेड्रल स्कूल परिसर से सेंट फ्रांसिस कॉलेज के प्रांगण तक गायन और प्रार्थनाओं के साथ निकला। इस जुलूस का मुख्य उद्देश्य पवित्र यूचरिस्ट में समुदाय के विश्वास को नवीनीकृत और गहरा करना है।

पढ़ें :- डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

इस अवसर पर, लखनऊ के बिशप जेराल्ड मैथियास ने प्रभु यीशु के जीवन में दया, पवित्रता, पड़ोसियों के प्रति प्रेम और सबसे बढ़कर मनुष्यों की सेवा का अनुसरण करने की आवश्यकता पर एक उपदेश दिया। पूरी सेवा लगभग तीन घंटे तक चली, जिसमें गायन और प्रार्थनाएं शामिल थीं। यह जानकारी लखनऊ धर्मप्रांत के प्रवक्ता, रेवरेंड डॉ. डोनाल्ड डीसूजा ने दी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा- सपा के चीफ गुमराह हैं

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की आलोचना, कहा-...

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

लखनऊ धर्मप्रांत के ईसाई समुदाय ने वार्षिक कॉर्पस क्रिस्टी जुलूस निकाला

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व के लिए समाधान प्रस्तुत करती है गीता

Lucknow News : संघ प्रमुख मोहन भागवत, बोले -उलझन में फंसे विश्व...

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव, मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है जनता

बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा एलान, बोले- 2029 में जरूर लड़ूगा चुनाव,...

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद...

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, तीन मुस्लिम छात्रों पर लगा आरोप

बदायूं के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में...