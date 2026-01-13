नागरिक कल्याण कार्यक्रम बना युवाओं की उम्मीद, एसएसबी ने किया मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का समापन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 22वीं वाहिनी महराजगंज द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को समवाय सोनौली एवं भगवानपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह तथा केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती हेतु पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान 22वीं वाहिनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लगभग 450 युवाओं एवं युवतियों को केंद्रीय सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी के लिए पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा गया। समारोह के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख नौतनवा राकेश मद्देशिया रहे, जबकि अध्यक्षता अमरनाथ गुप्ता, प्रतिनिधि 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, महराजगंज ने की।

इस अवसर पर मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही सामाजिक चेतना कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को खेल सामग्री एवं स्वच्छता से संबंधित सामग्री प्रदान की गई तथा किसानों को कृषि उपयोग हेतु स्प्रे पंप वितरित किए गए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों एवं सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया।

समारोह में ग्राम प्रधान भगवानपुर श्री गणेश मद्देशिया, ग्राम प्रधान विनय मद्देशिया, पुष्पा चौधरी, राम नरेश यादव, शारदा देवी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, युवा एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार एवं राष्ट्रसेवा के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया गया।