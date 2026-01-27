‘कांग्रेस मेरे घर पर करवा सकती है हमला…’ राहुल को डरपोक बताने वाले शकील अहमद का बड़ा दावा

New Delhi : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को डरपोक कहकर सुर्खियों में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस से हाल ही में नाता तोड़ने वाले अहमद ने अब दावा किया है कि पार्टी उनके घर पर हमला करवा सकती है। उन्होंने इस जनतंत्र के खिलाफ बताया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने सोमवार देर रात एक्स पोस्ट में लिखा, “अभी अभी काँग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि काँग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा काँग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाय। यह जनतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है।”

इसके बाद उन्होंने एक अन्य पोस्ट में एक स्क्रीन शॉट शेयर किया और लिखा, “अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। काँग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद। हमारे बिहार में एक कहावत कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं। क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है?”

