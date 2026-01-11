वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, एयर क्वालिटी को बताया देशव्यापी संकट

  1. हिन्दी समाचार
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित आसपास इलाकों में सर्दी के मौसम के बीच बढ़े वायु प्रदूषण ने लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर दिया है। दिल्लीवासी कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदूषित हवा की दोहरी मार झेल रहे हैं। शनिवार को भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की गई थी, और रविवार सुबह भी कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) सहित आसपास इलाकों में सर्दी के मौसम के बीच बढ़े वायु प्रदूषण (Air Pollution) ने लोगों की सांसों पर संकट पैदा कर दिया है। दिल्लीवासी कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदूषित हवा की दोहरी मार झेल रहे हैं। शनिवार को भी वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई थी, और रविवार सुबह भी कई इलाकों में एक्यूआई (AQI) का स्तर ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस लगातार वायु प्रदूषण (Air Pollution)  के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार (BJP Government) पर हमलावर है।

दरअसल, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली (Air Quality Early Warning System for Delhi) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 297 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वायु गुणवत्ता एक देशव्यापी, ढांचागत संकट है, जिसके लिए सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ही बेकार और नाकाफी है। कांग्रेस ने इसके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) में पूरी तरह से सुधार की मांग की है।

