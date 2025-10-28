सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय : सीएम योगी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘जित्थे जाहे बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा रामराजे’ अर्थात जहां गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं, वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें साहिब श्री गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी की पावन चरण पादुका का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2025 में साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पावन शहीदी वर्ष के 350 साल भी पूर्ण हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां पवित्र गुरु चरण (जोड़ा साहिब) यात्रा का स्वागत एवं उसमें प्रतिभाग करने के पश्चात यहियागंज गुरूद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पवित्र श्री गुरुग्रन्थ साहिब के समक्ष मत्था टेका तथा यात्रा में सम्मिलित पंच प्यारे को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का भारत की सनातन परम्परा में योगदान अविस्मरणीय व अभिनन्दनीय है। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज और उनके साहिबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को नई प्रेरणा प्रदान करता है। विगत 250 वर्षों से गुरु महाराज व गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका को गुरु महाराज की जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए यात्रा दिल्ली से प्रारम्भ हुई। यात्रा के दौरान उत्साह का वातावरण रहा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान की कथा वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करती है। यहियागंज गुरुद्वारा हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारे से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम को केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह ओलख तथा अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविन्दर सिंह ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर यहियागंज गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।