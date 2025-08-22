  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. हिन्दू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम द्वारा बैंड बाजा कंपनी चलने पर विवाद गरमाया, सपा के पूर्व सांसद ने कहा राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर छोटी सी बात में हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ जाता है

हिन्दू देवी देवताओं के नाम से मुस्लिम द्वारा बैंड बाजा कंपनी चलने पर विवाद गरमाया, सपा के पूर्व सांसद ने कहा राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर छोटी सी बात में हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ जाता है

आज सियासत इंसान को वहां ले आई है कि वह हिंदू और मुसलमान का नाम सुनना भी नहीं चाहता. कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों की चेकिंग और कामगारों की पेंट उतरवाकर जांच करवाना क्या तमाशा है? ऐसा लगता है मानो पूरी सियासत मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- कावड़ रूट पर दूसरे समुदाय के लोगो द्वारा होटल चलाने वाले लोगो के खिलाफ जारी गाइड लाइन के बाद अब शादी विवाह में बैंड बाजे वाली कम्पनियां के विवाद ने तूल पकड़ लिया है. हिन्दू देवी देवताओं के नाम पर बैंड कम्पनी चलाने वाले मुस्लिम लोगो का मामला सामने आया है. जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गयी शिकायत थी. इस मुद्दे पर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि यूपी में सियासत मुसलमानों के खिलाफ नजर आती है. राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर छोटी सी बात में हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ जाता है.

एसटी हसन ने कहा अगर किसी ने अग्रवाल या गुप्ता नाम रख लिया और वह रोजी रोटी कमाने के लिए बैंड बाजा बजा रहा है तो इससे किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचती है. यह कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है और न ही किसी की आस्था से खिलवाड़ है. हां हम इस बात के पक्ष में हैं कि असली नाम ही रखने चाहिए ताकि देवी देवताओं के नाम का गलत इस्तेमाल न हो और किसी को धोखा न मिले. लोगों को साफ़ मालूम होना चाहिए कि बैंड वाला मुसलमान है या हिंदू. उन्होंने सियासी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि नेताओं को इतनी दूरियां पैदा नहीं करनी चाहिए कि लोग आपस में मिलना-जुलना ही भूल जाएं. मुरादाबाद सांसद ने प्रदेश की मौजूदा राजनीति को निम्न स्तर की बताते हुए कहा कि आज सियासत इंसान को वहां ले आई है कि वह हिंदू और मुसलमान का नाम सुनना भी नहीं चाहता. कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों की चेकिंग और कामगारों की पेंट उतरवाकर जांच करवाना क्या तमाशा है? ऐसा लगता है मानो पूरी सियासत मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है. हसन ने अपील की कि राजनीति समाज को जोड़ने का काम करे, न कि लोगों के बीच दीवार खड़ी करने का.

विवाद के बाद बैंड बाजा कंपनी वालों ने अपने दुकानों के नाम बदले:-

बैंड बाजा वाला विवाद जैसे जैसे गरमाता जा रहा है वैसे वैसे बैंड बाजा कंपनी वाले अपनी दुकानों के नाम भी बदलाना शुरू कर दिया है. इसकी पहली शुरुवात बुद्धिविहार में खुशलपुर रोड़ पर अग्रवाल बैंड से जो दुकान थी अब वह मिलन बैंड हो गयी है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

