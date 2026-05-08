CPI, CPM और VCK ने तमिलनाडु में TVK को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दिया

चेन्नई : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने गुरुवार को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) को अपना “बिना शर्त समर्थन” दिया। CPI(M) के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कार्यकारी बैठक के बाद, CPI के राज्य सचिव वीरपांडियन ने कहा कि पार्टी ने लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए TVK को समर्थन देने का फैसला किया है। लोकतंत्र के “उतार-चढ़ाव” को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला उसी के अनुसार लिया गया है। TVK ने CPI, CPI(M) और VCK से संपर्क किया। हमने अपनी पार्टी की बैठक की। लोकतंत्र में उतार-चढ़ाव होना सामान्य बात है। तमिलनाडु के लोगों ने TVK का समर्थन किया है और उसे चुनने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से यह फैसला लिया है।

BJP “चोर-दरवाजे से” प्रवेश न कर सके यह सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन दिया

इस बीच, तमिलनाडु CPI(M) के सचिव शनमुगम ने कहा कि पार्टियों ने राज्य में सरकार गठन में देरी को रोकने, या राष्ट्रपति शासन लागू होने से बचाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन दिया है। ताकि BJP “चोर-दरवाजे से” प्रवेश न कर सके। VCK ने भी कहा है कि वे वही फैसला लेंगे जो CPI और CPI(M) ने लिया है। VCK भी TVK को अपना समर्थन दे रहा है। CPI(M) के राज्य सचिव ने आगे कहा कि जल्द ही, VCK के नेता आएंगे और आप सभी को यह बात बताएंगे । विधानसभा चुनाव में, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाना ज़रूरी है, और 10 तारीख तक सरकार बनाने के लिए दबाव की स्थिति बन गई है। जोसेफ विजय ने दोनों पार्टियों को एक पत्र लिखा है। चूंकि अगर 10 तारीख तक सरकार नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और BJP चोर-दरवाजे से तमिलनाडु में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है।

हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे

उन्होंने कहा कि इसलिए, इसे रोकने के लिए CPI और CPI(M) ने TVK का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टियां कैबिनेट में शामिल नहीं होंगी और उन्होंने यह समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए दिया है कि राज्य में दोबारा चुनाव न हों। “हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोबारा चुनाव न हों, हमने यह फैसला लिया है । पार्टियों ने यह भी पुष्टि की कि विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK), जो अभी इस संबंध में एक कार्यकारी बैठक कर रही है, वही फ़ैसला लेगी और सरकार बनाने में TVK का समर्थन करेगी। CPI (M) ने एक आधिकारिक पत्र में, राज्य में सरकार बनाने के उद्देश्य से TVK को अपना “समर्थन” दिया, जबकि CPI ने विजय के नेतृत्व वाली पार्टी को “तमिलनाडु के लोगों के लिए स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शासन” के पक्ष में “शर्तों के साथ समर्थन” दिया।

इस बीच, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम पार्टी की उच्च-स्तरीय समिति की बैठक अभी Zoom पर ऑनलाइन चल रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि पार्टी TVK का समर्थन करेगी या नहीं। जैसे ही CPI और CPI(M) ने पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया, TVK के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और मिठाइयाँंबांटीं। CPI, CPI (M) और VCK के पास दो-दो विधायक हैं। उनके समर्थन से TVK गठबंधन का आंकड़ा 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के निशान 118 तक पहुंच जाएगा, जिसमें कांग्रेस की 5 सीटें भी शामिल हैं। इस तरह, विजय के नेतृत्व वाली सरकार बनने का रास्ता साफ़ हो गया।