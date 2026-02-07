  1. हिन्दी समाचार
  3. तानाशाह मोदी सरकार याद रखे, हर कदम पर आदिवासियों के साथ हैं, हम उनके अधिकार छिनने नहीं देंगे : राहुल गांधी

तानाशाह मोदी सरकार याद रखे, हर कदम पर आदिवासियों के साथ हैं, हम उनके अधिकार छिनने नहीं देंगे : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जनसंसद में सिंगरौली से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर, उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए ज़मीन उनकी मां है। जंगल उनके लिए केवल पेड़ नहीं हैं, उसमें उनकी आस्था बसती है। उनकी रोज़ी-रोटी, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व-सब कुछ जंगलों से जुड़ा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लेकिन मोदी सरकार अडानी जैसे मित्रों के फायदे के लिए आदिवासी समाज के अधिकार छीन रही है, उनके जंगल और जमीनों पर कब्जा कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये तानाशाह सरकार याद रखे, हम हर कदम पर आदिवासियों के साथ हैं, उनके अधिकार छिनने नहीं देंगे।

