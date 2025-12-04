  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी कैबिनेट हावी है, जहरीला सिरप पीला कर लोगों की हत्या की गयी

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी कैबिनेट हावी है, जहरीला सिरप पीला कर लोगों की हत्या की गयी

बीएलओ के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है. इन्हें पूरी तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है. सरकार और चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि इनकी पूरी तरह से देखभाल करें, सुविधाएं दी जाए और इनके ऊपर की दबाव न बनाया जाए.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- SIR पर काम कर रहे अध्यापक सर्वेश नाम के BLO की मौत हो गयी थी, वही आभा सोलोमन नाम की अध्यापक BLO बीमार हो गयी. दोनों का यही कहना हैं कि SIR का टारगेट पूरा करने की वजह से यह सब हुआ है. आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राज इन दोनों परिवार से उनके घर पर जाकर मिले. अजय राय का कहना है की चुनाव आयोग इन BLO पर इस तरह से दबाब ना बनाया जाये जिससे आगे इस तरह की कोई घटना ना हो. उन्होंने यह भी आरोप लगाया की चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के लिए काम कर रही है. इन परिवार वालों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है.

पढ़ें :- मृतक BLO का कार्य बहुत अच्छा था, SIR का मामला सामने आ रहा है, हम सभी पहलुओं पर जाँच कर रहे :- डीएम अनुज कुमार सिंह

बीमार बीएलओ आभा सोलोमन के परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज मुरादाबाद पहुँचे परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीएलओ के ऊपर अत्यधिक दबाव बनाया जा रहा है. इन्हें पूरी तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है. सरकार और चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि इनकी पूरी तरह से देखभाल करें, सुविधाएं दी जाए और इनके ऊपर की दबाव न बनाया जाए.

वही प्रदेश के सभी मंडलो में डिटेंशन सेंटर बनाये जाने के सवाल पर बोले:-

यूपी सरकार 2017 से है इतने दिनों से क्या कर रही थी. यह मुख्यमंत्री योगी के केवल और केवल चुनावी प्रोपगेंडा है. यह इसे आगे प्रोपगेट कर रहे है, आम लोगों की जरूरतो पर कोई जवाब नही आ रहा है. वही कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है योगी की पूरी कैबिनेट हावी है एसटीएफ के लोग गिरफ्तार हो रहे है. बनारस जहां से वो आते है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है एक तरफ मोदी जी धर्म ध्वजा लहरा रहे है और दूसरी तरफ धार्मिक शहर को बर्बाद जर रहे है. मध्यप्रदेश, राजस्थान में जहरीला सिरप पिला कर लोगो की हत्याए की गई, इसकी जिम्मेदार पूरी यूपी सरकार है. ये सरकार कफ सिरप के माफियाओं को संरक्षण दे रही है. इस पर सरकार को तत्काल जवाब देना चाहिए.

पुतिन की भारत यात्रा पर बोले अजय राय उनका स्वागत करते है बाहर का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आता उसका हम अभिनदंन करते है. नेताप्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलवाने की वो मांग करते है, विपक्ष के लोगो को भी मिलवाना चाहिए. पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले चर्चित मामले पर बोले देखिये में इतना ही कहना चाहूंगा देश बेरोजगारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा है चर्चा इस पर होनी चाहिए.

पढ़ें :- मुरादाबाद में टीचर BLO ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट में लिखा “रात-दिन काम करता रहा, SIR का टारगेट पूरा नहीं हुआ”

 

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

 

 

पढ़ें :- SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए, यूपी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड शहर की काउंसलर मेनका सोनी ने गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास : वॉशिंगटन के रेडमंड...

मैक्स सिटी हॉस्पिटल में लगा विशाल रक्तदान शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ और स्वयं भी किया रक्तदान

मैक्स सिटी हॉस्पिटल में लगा विशाल रक्तदान शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया...

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने पर आवेदन निरस्त करने का आरोप, आत्महत्या करने मजदूर विभाग की बिल्डिंग चढ़ गया

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घूसखोरी का मामला सामने आया, पैसे ना देने...

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती—नौतनवा में पूरे दिन चला बसों का सघन चेकिंग अभियान

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सख्ती—नौतनवा में पूरे दिन चला बसों का...

सोनौली में ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर कार में शराब पीने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

सोनौली में ‘ऑपरेशन कार-ओ-बार’ सख्त: सार्वजनिक स्थानों पर कार में शराब पीने...

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी कैबिनेट हावी है, जहरीला सिरप पीला कर लोगों की हत्या की गयी

कफ सिरप में पूरा माफिया तंत्र हावी है मुख्यमंत्री योगी की पूरी...