बीजेपी की 4 इंजन सरकार की नाकामी दिल्लीवालों के लिए साबित हो रही है जानलेवा, आतिशी बोलीं- सीएम रेखा गुप्ता मंत्री प्रवेश वर्मा को करें बर्खास्त

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से दक्षिण दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में एक पेड़ गिरने से एक युवक की जान चली गई। यह दुखद घटना गुरुवार सुबह हुई, जब बाइक पर सवार युवक उस स्थान से गुजर रहा था। अचानक एक बड़ा नीम का पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें युवक पेड़ के नीचे दबा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस हादसे में बाइक पर सवार सुधीर कुमार (50) और उनकी बेटी प्रिया (22) शिकार हो गए। इस दुर्घटना में सुधीर की मृत्यु हो गई, जबकि प्रिया को गंभीर चोटें आईं। हादसा पारस चौक के निकट एचडीएफसी बैंक के सामने हुआ, जब सुबह लगभग 9:50 बजे सड़क के किनारे खड़ा एक पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर पड़ा। इस समय सड़क पर काफी भीड़-भाड़ थी, और कई लोग तेजी से भागने में सफल रहे। हालांकि, बाइक सवार सुधीर कुमार (50) और उनकी बेटी प्रिया (22) इस घटना की चपेट में आ गए, जबकि वे बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे।

स्थानीय निवासियों और पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। एक जेसीबी को बुलाया गया, जिसके माध्यम से पेड़ के नीचे फंसे दोनों व्यक्तियों को निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस हादसे में पिता की मृत्यु हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है। यह भी जानकारी मिली है कि पेड़ के नीचे एक कार थी, लेकिन सौभाग्य से उस समय उसमें कोई मौजूद नहीं था।

AAP ने मांगा PWD मंत्री का इस्तीफा

कालकाजी में हुई घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया कि हंसराज सेठी मार्ग पर बारिश के दौरान एक पेड़ गिरने से एक युवक की जान चली गई, जबकि एक युवती गंभीर स्थिति में है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार की विफलता के कारण इस बरसात में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे तुरंत प्रभाव से पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।

गुरुवार सुबह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। इस स्थिति ने सुबह के व्यस्त समय में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पहले से ही दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में गरजते बादलों और बिजली गिरने के साथ-साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। बारिश के कारण रिंग रोड, दक्षिणी दिल्ली के कुछ क्षेत्र और मध्य व पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ।