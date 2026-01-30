बॉक्स ऑफिस के बाद ओटीटी पर धमाल मचाने आ गई फिल्म धुरंधर, शुक्रवार आधी रात को हुआ प्रीमियर

मुबई। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के बाद रणबीर सिंह की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक धुरंधर (Big Blockbuster Dhurandhar) ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यह फिल्म शुक्रवार आधी रात से नेटफ्लिक्स (netflix) पर प्रीमियर हो चुकी है। फिल्म धुरंधर की ग्लोबल पहुंच और बढ़ गई है। अपने ओरिजिनल हिंदी वर्जन के अलावा फिल्म धुरंधर तमिल और तेलुगु में भी स्ट्रीमिंग हुई है, जिससे अलग-अलग भाषाओं के दर्शक भी इस फिल्म का अनुभव कर सकेंगे।

नेटफ्लिक्स पर फिल्म धुरंधर पर बात करते हुए नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट मोनिका शेरगिल (Monica Shergill, Content Director, Netflix India) ने बताया कि फिल्म धुरंधर एक सच्चा पॉप-कल्चर मोमेंट बन गई है। एक ब्लॉकबस्टर जिसने बड़े पैमाने पर दर्शकों की कल्पना और बातचीत को अपनी ओर खींचा है। हम इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर लाकर उत्साहित हैं, जिससे यह 190 से ज़्यादा देशों में दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। धुरंधर को डायरेक्टर आदित्य धर ने असाधारण विजन के साथ बनाया है और इसे जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है और इसकी नेटफ्लिक्स यात्रा हमारी क्रिएटिव पार्टनरशिप को दिखाती है जो पिछले कुछ सालों में कई सफल फिल्मों के साथ बढ़ी है। शेरगिल ने कहा कि फिल्म की कलाकारों की टोली इसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित टाइटल्स में से एक बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और शानदार कलाकारों की टोली की बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे स्ट्रीमिंग पर सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक बनाती है। यह रोमांचक होता है जब हम अपने सदस्यों को यहां और दुनिया भर के फैंस के लिए भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों से सरप्राइज और खुश कर पाते हैं। डायरेक्टर आदित्य धर ने भी फिल्म की डिजिटल रिलीज पर अपनी खुशी जाहिर की। थिएट्रिकल रन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत विनम्र करने वाली थी। जो रिस्पॉन्स मिला, वह बहुत ही विनम्र करने वाला था, खासकर जब दर्शकों को इसकी कहानी, किरदारों और स्केल से जुड़ते हुए देखा। फिल्म को दो-भाग की फ्रेंचाइजी के तौर पर प्लान किया गया है, जिसका सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज़ होने वाला है।