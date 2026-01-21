यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की पहली तीन फ्रेंचाइजी का ऐलान, स्टीव वॉ और मैक्सवेल बनें टीम मालिक

  1. हिन्दी समाचार
European T20 Premier League : आईसीसी से आधिकारिक तौर पर स्वीकृत यूरोप की पहली T20 लीग यानी यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) ने अपनी पहली तीन फ्रेंचाइजी के मालिकों की घोषणा कर दी है। यह घोषणा सिडनी में ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज की पृष्ठभूमि में एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग और बेलफ़ास्ट को 2026 की गर्मियों के आखिर में शुरू होने वाली लीग की पहली फ्रेंचाइजी शहरों के रूप में कन्फर्म किया गया।

By Abhimanyu 
Updated Date

एम्स्टर्डम फ्रेंचाइजी के मालिकों में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव वॉ, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेमी ड्वायर और KPMG ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पार्टनर टिम थॉमस का नाम शामिल है। वॉ ने इस मौके को एक नई भूमिका में खेल में वापसी बताया, और यूरोप में क्रिकेट की लंबी अवधि की सोच और विकास पर ज़ोर दिया। न्यूजीलैंड के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी नाथन मैकुलम और काइल मिल्स एडिनबर्ग फ्रेंचाइजी के मालिक होंगे, जिसमें मिल्स ने लीग की गवर्नेंस और स्ट्रक्चर को मुख्य ताकत बताया।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने पूर्व NRMA ग्रुप के CEO रोहन लुंड के साथ मिलकर बेलफ़ास्ट फ़्रेंचाइज़ी को खरीदा है। मैक्सवेल ने कहा कि फ़्रेंचाइज़ी आज़ादी और मज़े के कल्चर पर बनाई जाएगी, साथ ही आयरलैंड में क्रिकेट के विकास को भी तेज़ किया जाएगा। बता दें कि यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) का मालिकाना हक रूल्स ग्लोबल और क्रिकेट आयरलैंड के बीच एक जॉइंट वेंचर के ज़रिए है, और इसे अभिषेक बच्चन, सौरव बनर्जी, प्रियंका कौल और धीरज मल्होत्रा ​​ने मिलकर शुरू किया है, जिसमें क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन का सपोर्ट है।

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यूरोपियन क्रिकेट को मिल रही तेज़ी को देखते हुए, ETPL का मकसद एलीट इंटरनेशनल अनुभव को उभरते हुए यूरोपियन टैलेंट के साथ मिलाना है, और खुद को इस खेल के विकास के अगले चरण के मुख्य ड्राइवर के तौर पर स्थापित करना है।

