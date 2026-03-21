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IND vs IRE T20I Series Schedule : भारत और आयरलैंड के बीच टी20आई सीरीज का ऐलान, देखें- कब और कहां खेले जाएंगे मैच

IND vs IRE T20I Series Schedule : टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) जून 2026 में दो मैचों की T20I सीरीज़ के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। इस दौरान भारतीय टीम मेजबान आयरलैंड के खिलाफ दो टी20आई मैचों की सीरीज खेलने वाली है। यह दौरा अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद होने वाला है। टीम की अगुवाई टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं। 

By Abhimanyu 
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IND vs IRE T20I Series Schedule : टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) जून 2026 में दो मैचों की T20I सीरीज़ के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। इस दौरान भारतीय टीम मेजबान आयरलैंड के खिलाफ दो टी20आई मैचों की सीरीज खेलने वाली है। यह दौरा अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद होने वाला है। टीम की अगुवाई टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं।

पढ़ें :- रोहित शर्मा या विराट कोहली, बतौर ओपनर किसका स्ट्राइक रेट और रिकॉर्ड बेहतर? आईपीएल के आंकड़ें देखकर चौंक जाएंगे

पिछले आठ वर्षों (2018, 2022 और 2023) में तीन बार आयरलैंड का दौरा करने के बाद, यह दौरा 2007 के बाद पहली बार बेलफ़ास्ट में भारत की वापसी का प्रतीक होगा। भारत और आयरलैंड के बीच दोनों ही टी20आई मैच बेलफ़ास्ट में खेले जाएंगे। यह वर्ल्ड कप जीतने के बाद, सूर्यकुमार यादव की टीम का यह पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट हो सकता है।

भारत के आयरलैंड दौरे का शेड्यूल

पहला T20I- शुक्रवार 26 जून 2026, स्थानीय दोपहर 3:00 बजे (शाम 7:30 बजे IST) बेलफ़ास्ट

दूसरा T20I- रविवार 28 जून 2026, स्थानीय दोपहर 3:00 बजे (शाम 7:30 बजे IST) बेलफ़ास्ट

पढ़ें :- टीम इंडिया करेगी आयरलैंड का दौरा, दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज

आईपीएल के बाद टीम इंडिया का व्यस्त शेड्यूल

गौरतलब है कि भारत 20 जून तक अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलेगा; इस दिन चार घरेलू मैचों (एक टेस्ट और तीन ODI) में से आखिरी मैच खेला जाएगा। फिर आयरलैंड दौरे पर टीम जाने वाली है। इसके बाद, वे 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच टी20आई और तीन वनडे मैचों में से पहला मैच खेलेंगे। यानी टीम को उस मैच से कम से कम तीन-चार दिन पहले इंग्लैंड पहुंचना होगा।

बीसीसीआई इंग्लैंड, UAE, बांग्लादेश और जापान (एशियन गेम्स के लिए) में होने वाली पहले से घोषित सीरीज़ के अलावा, कुछ और नई सीरीज़ पर भी काम कर रहा है।

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