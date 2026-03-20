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टीम इंडिया करेगी आयरलैंड का दौरा, दोनों टीमों के बीच खेली जाएगी व्हाइट बॉल सीरीज

Team India's Tour of Ireland 2026 : आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। जिसके शुरुआती दौरे के मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन इससे पहले बीसीसीआई अपने आगामी शेड्यूल पर विचार कर रहा है। जिसमें भारतीय टीम, आयरलैंड का दौरा कर सकती है। इस दौरान कम से कम दो व्हाइट-बॉल मैच खेले जाने की संभावना है।

By Abhimanyu 
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Team India’s Tour of Ireland 2026 : आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। जिसके शुरुआती दौरे के मैचों का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन इससे पहले बीसीसीआई अपने आगामी शेड्यूल पर विचार कर रहा है। जिसमें भारतीय टीम, आयरलैंड का दौरा कर सकती है। इस दौरान कम से कम दो व्हाइट-बॉल मैच खेले जाने की संभावना है।

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क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई और क्रिकेट आयरलैंड (CI) की ओर से आज (20 मार्च) दिन के आखिर तक एक औपचारिक संयुक्त घोषणा होने की उम्मीद है। भारतीय टीम जून के आखिर में आयरलैंड में दो व्हाइट-बॉल मैच खेल सकती है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक इन मैचों के फॉर्मेट का खुलासा नहीं किया है। ये मैच T20 फॉर्मेट में होने की सबसे ज़्यादा संभावना है।

क्रिकेट की खबरों पर नजर रखने वाली इस वेबसाइट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली में हुए BCCI अवॉर्ड्स नाइट के दौरान खिलाड़ियों, कोचों और दूसरे सपोर्ट स्टाफ़ को डबलिन में होने वाले इस छोटे से दौरे के बारे में संकेत दिए गए थे। यह वर्ल्ड कप जीतने के बाद, सूर्यकुमार यादव की टीम का यह पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट हो सकता है।

गौरतलब है कि भारत 20 जून तक अफ़गानिस्तान के साथ मैच खेलेगा; इस दिन चार घरेलू मैचों (एक टेस्ट और तीन ODI) में से आखिरी मैच खेला जाएगा। इसके बाद, वे 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच टी20आई और तीन वनडे मैचों में से पहला मैच खेलेंगे। यानी टीम को उस मैच से कम से कम तीन-चार दिन पहले इंग्लैंड पहुंचना होगा।

बीसीसीआई इंग्लैंड, UAE, बांग्लादेश और जापान (एशियन गेम्स के लिए) में होने वाली पहले से घोषित सीरीज़ के अलावा, कुछ और नई सीरीज़ पर भी काम कर रहा है।

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