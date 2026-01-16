पूर्व राष्ट्रपति को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, न्याय में बाधा डालने के आरोप में दोष सिद्ध

नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया के सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Seoul Central District Court, South Korea) ने पूर्व राष्ट्रपित यून सुक योल (Former President Yoon Suk-yeol) को पांच साल की सजा सुनाई है। योल को न्याय में बाधा डालने सहित कई कई अन्य आरोपों के मामले में दोषी पाया गया है। यह दिसंबर 2024 में उनकी अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा से संबंधित पहला फैसला है।

योनहाप न्यूज़ के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यून ने पिछले साल जनवरी में उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे जांचकर्ताओं को रोका था। कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया था, जिनसे उनकी मार्शल लॉ योजना पर सलाह नहीं ली गई थी और मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद एक संशोधित मार्शल लॉ घोषणा का मसौदा तैयार किया। पूर्व राष्ट्रपति यून सकु योल (Former President Yoon Suk-yeol) ने बाद में उसे नष्ट कर दिया था। उन पर सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश देने का भी आरोप था, हालांकि उन्हें प्रेस बयानों और दो कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों से संबंधित कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया। जज बेक डे-ह्यून ने यून की मौजूदगी में हुई और लाइव प्रसारित सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। विशेष अभियोजकों ने यून के कार्यों को छिपाने और सही ठहराने के लिए राज्य संस्थानों के निजीकरण के गंभीर अपराध का हवाला देते हुए दस साल की सज़ा की मांग की थी। इस फैसले को अगले महीने एक अलग मुकदमे में आने वाले फैसले के लिए मंच तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है, जहां अभियोजकों ने यून पर उनके संक्षिप्त मार्शल लॉ प्रयास के दौरान विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है और मौत की सज़ा की मांग की है।