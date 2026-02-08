'राष्ट्रीय हित को दांव पर लगाकर सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही...' भारत-US ट्रेड डील पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

India-US Deal Row : भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को फाइनल कर दिया है। मोदी सरकार का दावा है कि यह फ्रेमवर्क देश में नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मज़बूत करता है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर भारत का कृषि बाज़ार खोल दिया। इस बीच, शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय हित को दांव पर लगाकर, सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है।
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर मीडिया से कहा, “मेरा मानना है कि भारत-अमेरिका डील बराबर की शर्तों पर नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और व्यापार 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिसमें वेनेजुएला का तेल, ऊर्जा, कृषि, कोयला और दूसरे सेक्टर शामिल होंगे। आज जारी किए गए ट्रेड डील स्टेटमेंट में भी यही फ्रेमवर्क दिख रहा है।”
उन्होंने आगे कहा, “कृषि के मामले में, किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत अपने बाज़ार उनके लिए लगभग ज़ीरो परसेंट टैरिफ पर खोल रहा है, जबकि वहां निर्यात होने वाले भारतीय सामान पर 18 परसेंट टैरिफ लगता रहेगा। रूसी तेल खरीदने पर पहले लगाया गया अतिरिक्त 25 परसेंट टैरिफ भी हटा लिया गया है, जिसका मतलब है कि यह आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। राष्ट्रीय हित को दांव पर लगाकर, सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है और इस डील के लिए तारीफ़ बटोर रही है।”