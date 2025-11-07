ईरानी बहू ने सास और सास ने बहू पर लगाये गंभीर आरोप, ईरानी बहू ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, पुलिस ने दिया आश्वासन

मुरादाबाद :- पंकज दिवाकर यूट्यूबर की ईरानी पत्नी और मां के बीच का घरेलू विवाद पुलिस की चौखट तक तक पहुंचा गया है. दो साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती उसके बाद प्यार और फिर शादी हो गयी. शादी के बाद अब ईरानी बहू फायजा और सास एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. फायजा ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी जैसे आरोप लगाए हैं. तो वही सास ने बहू पर आरोप लगाया है की बहू मारपीट करती और अंग्रेजी में गालिया देती है. जो समझ में नहीं आती है. वही घर की संपत्ति बेचने का दबाव बना रही है. मामला अब महिला थाना पहुंच उसके बाद एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलाकर सच्चाई जानने की कोशिश की. वही ईरानी बहू को पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है. अगर अपने देश वापस जाना चाहती है तो पुलिस इसमें पूरी मदद करेगी.

यह पारिवारिक मामला है इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहता :-

पंकज दिवाकर का कहना है कि यह पारिवारिक मामला है, जिसे अनावश्यक रूप से बढ़ाना नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि वे ईरान जाकर नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी में हैं. मेरे परिवार के लोगों ने मेरी पत्नी की आपत्ति जनक तस्वीरों को सोशल मिडिया पर वायरल कर बदनाम कर रहे है. अब मेरी पत्नी यहां रहना नहीं चाहती है.

मेरा बेटा अपनी ईरानी पत्नी के साथ ईरान जाना चाहता है :-

पंकज दिवाकर की मां कुंता देवी ने बताया की पंकज की शादी के बाद पंकज दो बार ईरान गया 7 लाख रूपये खर्च हुए. बेटे पंकज की शादी के बाद कैफे खुलवाया लेकिन आये दिन के झगड़ो की वजह से कैफे बंद कर दिया गया. अब पंकज पुशतेनी मकान बेचने की जिद्द कर रहा है. पंकज अपनी पत्नी फायजा के साथ ईरान जाना चाहता है. बहू फायजा अंग्रेजी में गालियां देती है, जिसका अर्थ समझ में नहीं आता है बहू उसके साथ मारपीट करती है. अब बहू हमारी संपत्ति बिकवा कर पंकज को ईरान अपने साथ ले जाना चाहती है. अगर हमारा पैतृक मकान बिक जायेगा तो हमारा परिवार कहां रहेगा. बहू फायजा ने मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाये है वह बेबुनियाद निराधार है.

एसपी सिटी ने दी जानकारी :-

पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के द्वारा मुरादाबाद में चल रहे मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना सिविल लाइंस इलाके के आशियाना के रहने वाले पंकज दिवाकर ने एक एनआरआई युक्ति से शादी की है. बीते गुरुवार को उनके परिवार में कोई विवाद हो गया था. एनआरआई पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद दोनों पक्ष मुरादाबाद जिले में हमारे कार्यालय पहुंचे थे. हमने दोनों पक्षों को समझा बूझकर मामले को शांत कराया था. क्योंकि जो जांच की गई है उसमें कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि पुलिस को कार्यवाही करने की जरूरत पड़े ईरानी महिला के द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि जिस घर में मैं रह रही हूं उसमें मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए. स्थानीय थाने के एसएचओ और महिला थाने की प्रभारी को हिदायत दी गई है कि वे लगातार जाकर स्थिति का जायजा लें और जो भी विधिक सहायता की आवश्यकता होगी वह पुलिस द्वारा की जाएगी. परिवार के जिन सदस्यों को लेकर भी समस्या थी उनसे बातचीत कर ली गई है और यह बताया गया है कि आपस में कोई भी गलतफहमी न हो. अगर कोई भी ऐसी हरकत होगी जो अपराध की श्रेणी में आती है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाएगी. दोनों पक्षों ने थाने में सहमति दी है, आगे अगर कोई भी बात आएगी तो उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी.

