लालटेन बुझ चुकी है, साइकिल पंचर और पंजे में कोई दमखम नहीं बचा...केशव मौर्य ने महागठबंधन पर साधा निशाना

लखनऊ। ​बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आयेंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर वार-पलटवार जारी है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है।

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महागठबंधन कुछ नहीं, एक-दूसरे की टांग खीचनें और धोखेबाजी का खेल है। इसके तीन खिलाड़ी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हैं। इन तीनों की अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग है। गांधी जी किसी भी क़ीमत पर नहीं चाहते कि दोनों यादव जी मुख्यमंत्री बनें।

उन्होंने आगे लिखा, वह दोनों की लाठी तोड़कर अपना पंजा मज़बूत करना चाहते हैं। वहीं, राजनीति में खेले-खाए यादव बंधु भी कम उस्ताद नहीं हैं जो किसी भी क़ीमत पर गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। टंगड़ी मार के इस नायाब खेल में लालटेन बुझ चुकी है, साइकिल पंचर और पंजे में कोई दमखम नहीं बचा है।