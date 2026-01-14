लंबे समय से चली आ रही One Rank One Pension की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उनके शौर्य, बलिदान और आजीवन सेवा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा,आज, Veterans day के अवसर पर, मैं आप सभी को, veterans day की बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर आज, वीरगति प्राप्त हो चुके अपने सैनिकों के प्रति, देश सेवा में संलग्न रहे अपने veterans के प्रति, तथा अपने सैनिकों के प्रति, कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने आगे कहा, आप सभी केवल service से retire हुए एक सैनिक भर नहीं हैं, आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ, हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास, जब आप लोगों ने यह decide किया होगा, कि आपको armed forces में जाना है, तो आपने केवल एक पेशा नहीं चुना था। एक सैनिक के रूप में, आपने एक संकल्प लिया था, एक संकल्प, जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। आपने वह व्रत निभाया, जिसमें आपने स्वयं से ऊपर राष्ट्र को प्राथमिकता दी।

रक्षा मंत्री के रूप में, आप सबके साथ, और आप सबके लिए काम करना, मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षणों में से एक है। यह मेरा सौभाग्य है, कि मुझे अपने सैनिकों के जीवन में आ रही चुनौतियों को, बेहद नज़दीक से देखने का और उनके समाधान का अवसर मिला है। किसी भी सैनिक के लिए retirement बस एक word होता है। असल मायने में कोई सैनिक कभी retire नहीं होता। आप सब, जब service से retire हुए, तो क्या आपकी सेवा समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। आपकी वर्दी का रंग बदल सकता है, आपके काम करने की जगह बदल सकती है, आपके आसपास रहने वाले लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपके दिल में देशभक्ति और सेवा की भावना वैसी की वैसी ही बनी रहती है। एक veteran के रूप में, आप राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर अपना योगदान देते हैं। आप अपने Discipline, Leadership और courage जैसे गुणों से समाज को दिशा दिखाते हैं।

रक्षामंत्री ने आगे कहा, पूरा देश हर क्षेत्र में आपके योगदान को देख रहा है, महसूस कर रहा है। हमारी सरकार का भी यह मानना है, कि हमारे soldiers और veterans देश के मजबूत स्तम्भ हैं। उनकी देखभाल करना, हमारा नैतिक और भावनात्मक कर्तव्य है। हमारी सरकार ने भी अपने veterans के लिए, बीते वर्षों में कई ठोस फैसले लिए हैं, और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकेगा नहीं।

साथ ही कहा, लंबे समय से चली आ रही, One Rank One Pension की मांग को, सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया, जिसे हमारे veterans वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था के लागू होने से, veterans के जीवन में न केवल financial stability आई बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ कि देश उनके साथ न्याय करता है।