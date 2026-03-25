पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया साफ, बताया कितने दिनों बाद करा सकेंगे सिलेंडर रिफिल

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को साफ़ किया कि LPG रिफिल बुकिंग के समय में बदलाव के बारे में चल रही खबरें झूठी हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि मौजूदा रिफिल बुकिंग का समय बिना किसी बदलाव के वैसा ही बना हुआ है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ खबरें और सोशल मीडिया पोस्ट में LPG रिफिल बुकिंग के समय में बदलाव का दावा किया जा रहा है। PMUY कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-PMUY सिंगल बोतल कनेक्शन के लिए 25 दिन, और गैर-PMUY डबल बोतल कनेक्शन के लिए 35 दिन। यह साफ़ किया जाता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा रिफिल बुकिंग का समय बिना किसी बदलाव के वैसा ही बना हुआ है। सरकार द्वारा तय मौजूदा समय सीमा इस प्रकार है। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन, चाहे कनेक्शन किसी भी तरह का हो।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी कहा कि नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी गलत जानकारियों पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं। LPG रिफिल की अनावश्यक या घबराहट में बुकिंग करने से बचें। यह दोहराया जाता है कि देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है। इससे पहले मंगलवार को, एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की थी कि देश में पेट्रोल और डीज़ल की पर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी रिफाइनरियां इस समय पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त स्टॉक है। रिफाइनरियों में LPG का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है। शर्मा ने आपूर्ति में रुकावट की उन खबरों पर भी बात की जो गलत जानकारियों से जुड़ी कुछ स्थानीय घटनाओं के बाद सामने आई थीं। उन्होंने बताया कि कल मंत्रालय के संज्ञान में अफवाह फैलाने के कुछ मामले आए थे, जिसके कारण कुछ इलाकों में लोगों ने घबराहट में खरीदारी शुरू कर दी थी। उन्होंने साफ़ किया कि तेल विपणन कंपनियों और राज्य के अधिकारियों ने पहले ही जनता के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में, मैं नागरिकों से अनुरोध करती हूं कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और घबराहट में खरीदारी करने से बचें। हमारे पास एक लाख से ज़्यादा खुदरा बिक्री केंद्र हैं और सभी केंद्रों पर सामान्य रूप से काम चल रहा है। इस ब्रीफिंग में पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन के विस्तार पर भी ज़ोर दिया गया। शर्मा ने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एक आदेश जारी किया है और सभी CGD संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे आवासीय स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों, सामुदायिक रसोईघरों, आंगनवाड़ी रसोईघरों आदि को पांच दिनों के भीतर PNG कनेक्शन उपलब्ध कराएं।