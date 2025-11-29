  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया: सीएम योगी

अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया है। राजनीतिक लाभ के लालच में कांग्रेस ने नक्सली नेटवर्क को नैतिक संरक्षण और उनके समर्थकों को राजनीतिक सहारा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, राजनीतिक लाभ के लालच में कांग्रेस ने नक्सली नेटवर्क को नैतिक संरक्षण और उनके समर्थकों को राजनीतिक सहारा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही कहते हैं कि कांग्रेस, ‘मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस’ बन चुकी है, जहां विचार नहीं, वोट निर्णायक हो गए हैं।

पढ़ें :- विश्वास वहीं टिकता है, जहां विचार स्वस्थ और भावनाएं स्वच्छ होती हैं: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया है। राजनीतिक लाभ के लालच में कांग्रेस ने नक्सली नेटवर्क को नैतिक संरक्षण और उनके समर्थकों को राजनीतिक सहारा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया।

उन्होंने आगे लिखा, यूपीए काल में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल (NAC) की नीतिगत नौटंकी ने सुरक्षा-बलों के साहसिक अभियानों को कमजोर कर देश की सुरक्षा-रेखा को ही संकट में झोंक दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही कहते हैं कि कांग्रेस, ‘मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस’ बन चुकी है, जहां विचार नहीं, वोट निर्णायक हो गए हैं।

बिनायक सेन से नवलखा-वरवर राव तक हिंसक विचारधाराओं के हिमायतियों के प्रति कांग्रेस का अंध समर्थन उसके नक्सल समर्थक नजरिए का क्रूर सच है। Congress Naxal Nexus लोकतंत्र के ललाट पर काला धब्बा, राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार है, देश अब यह हकीकत जान चुका है।

 

पढ़ें :- आगरा के बेईमान बिल्डर ओपी चेन्स की दबंगई : कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता, आखिर क्यों नहीं कसा रहा शिकंजा?

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस...

अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की विखंडित-विभाजनकारी दृष्टि ने सदैव बढ़ावा दिया: सीएम योगी

अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की प्रतीक नक्सली विचारधारा को कांग्रेस पार्टी की...

कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उछल रहा था नाम

कोडीन सिरप कांड: धनंजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग, अमित...

लखनऊवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी ! 1 दिसंबर को यहां लगेगा LDA लोन मेला, जानें कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी?

लखनऊवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी ! 1 दिसंबर को यहां लगेगा LDA...

SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए, यूपी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक...

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सरकार : अजय राय

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक...