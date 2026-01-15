मुडैहरा के विकास का नया चेहरा: प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय का पर्दाफाश न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार

मकर संक्रांति पर गांव के विकास और राजनीति के प्रति उनकी स्पष्ट सोच मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत मुडैहरा से प्रधान प्रत्याशी देशदीपक पान्डेय ने हमारी टीम से विशेष बातचीत की। सेवा, समर्पण और स्वच्छ राजनीति की भावना रखने वाले पान्डेय ने गांव के विकास पर अपनी स्पष्ट और योजनाबद्ध सोच साझा की।

प्रश्न 1 : मकर संक्रांति आपके लिए क्या महत्व रखती है?

देशदीपक पान्डेय:“मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, सामाजिक समरसता और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश है। जैसे सूर्य उत्तरायण होता है, वैसे ही हमें भी समाज और जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। मैं प्रदेश और ग्राम पंचायत मुडैहरा के सभी सम्मानित ग्रामवासियों को हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ।”

प्रश्न 2 : आपकी राजनीतिक सोच क्या है? राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं?

देशदीपक पान्डेय:“मेरी राजनीति की नींव सेवा, समर्पण और राष्ट्रवाद है। मेरे लिए राजनीति सत्ता नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम है। जनता की समस्याएँ सुनना, समझना और ईमानदारी से समाधान करना ही मेरा उद्देश्य है। मैं अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करना चाहता हूँ, ताकि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे।”

प्रश्न 3 : समाज और गांव के लिए आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं?

देशदीपक पान्डेय:“मैं मुडैहरा को सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर पंचायत बनाना चाहता हूँ। गांव की एक अलग पहचान हो—यही मेरा सपना है।

मेरी प्रमुख प्राथमिकताएँ—

महिलाओं का सशक्तिकरण

युवाओं को रोजगार के अवसर

किसानों की आय में वृद्धि

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ

हर घर तक पक्की सड़क, साफ व ढकी नालियाँ

हर जरूरतमंद को पक्का मकान और शौचालय

बच्चों के लिए लाइब्रेरी और खेल मैदान

पंचायत में मैरेज हॉल और छठ घाट का निर्माण

मुडैहरा को मॉडल पंचायत बनाना ही मेरा लक्ष्य है।”

प्रश्न 4 : राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हैं?

देशदीपक पान्डेय:“प्रतिस्पर्धा तीव्र है, लेकिन यदि नीयत साफ हो तो चुनौतियाँ मजबूत बनाती हैं। मैं प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक नहीं, बल्कि खुद को बेहतर करने का अवसर मानता हूँ।”

प्रश्न 5 : एक शिक्षक होने के नाते आपकी सोच राजनीति में कैसे मदद करती है?

देशदीपक पान्डेय:“शिक्षा और राजनीति एक-दूसरे से जुड़ी हैं। शिक्षित समाज ही मजबूत लोकतंत्र की नींव है। शिक्षक के रूप में युवाओं की समस्याएँ मैंने नजदीक से देखी हैं, जिससे नीति और समाज की वास्तविक जरूरतों को समझने में मुझे बढ़त मिलती है।”

प्रश्न 6 : मुडैहरा की जनता आपको ही क्यों चुने?

देशदीपक पान्डेय:“क्योंकि मैं सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर समय जनता के बीच रहता हूँ। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार—हर समस्या की मुझे गहरी समझ है और हर मुद्दे पर मेरी स्पष्ट कार्ययोजना तैयार है।

मैं वादों की नहीं, काम की राजनीति में विश्वास रखता हूँ।”

प्रश्न 7 : मुडैहरा की जनता के लिए आपका संदेश?

देशदीपक पान्डेय:“मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हर सुख-दुख में मैं साथ खड़ा रहूँगा। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। हम सब मिलकर मुडैहरा को विकास के नए शिखर पर ले जाएंगे। यह गांव मेरे लिए सिर्फ गांव नहीं—मेरा परिवार है।”

लेखक की कलम से — समापन

देशदीपक पान्डेय का व्यक्तित्व दृढ़ संकल्प, संवेदनशीलता और सेवा भाव का उत्तम उदाहरण है। राजनीति को वे करियर नहीं, कर्तव्य मानते हैं। उनकी कार्यशैली और जनसेवा की प्रतिबद्धता यह संकेत देती है कि आने वाले समय में वे न केवल मुडैहरा पंचायत, बल्कि महराजगंज जिले की राजनीति में भी एक मजबूत और प्रेरणादायी भूमिका निभा सकते हैं।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट