  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Maa Danteshwari Ki Doli : दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए निकली मां दंतेश्वरी की डोली ,  श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा

Maa Danteshwari Ki Doli : दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए निकली मां दंतेश्वरी की डोली ,  श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा

शारदीय नवरात्र की घूम पूरे देश में मची हुई है। भक्त ​अपने निकट मां दुर्गा के पूजा पंड़ालो तक जा कर मां दुर्गा के दर्शन पूजन कर रहें है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की डोली शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ जगदलपुर के लिए रवाना हुई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Maa Danteshwari Ki Doli : शारदीय नवरात्र की घूम पूरे देश में मची हुई है। भक्त ​अपने निकट मां दुर्गा के पूजा पंड़ालो तक जा कर मां दुर्गा के दर्शन पूजन कर रहें है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की डोली शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ जगदलपुर के लिए रवाना हुई। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होने जा रही माता की डोली के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। डोली रवाना होने से पहले विशेष पूजा-अर्चना की गई। इसी के साथ 618 साल पुरानी परंपरा के निर्वहन के साथ ही बस्तर में दशहरा पर्व का मुख्य चरण शुरू हो गया है।

पढ़ें :- Neelkanth bird Sighting : दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन माना जाता है शुभ,धन-धान्य की कमी नहीं होती

जिया परिवार और पुजारियों ने मां दंतेश्वरी की डोली को कंधे पर उठाया। डोली के दर्शन के लिए दंतेवाड़ा के डंकिनी पुल तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर जयकारे लगाते दिखे। पुलिस जवानों की ओर से गॉड ऑफ ऑनर देकर सलामी देना भी इस धार्मिक आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहा।

बस्तर दशहरा की परंपरा के अनुसार, शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि को बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव (Kamalchand Bhanjdeo) अपने परिजनों के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और माता को जगदलपुर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा (Historic Bastar Dussehra) में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Maa Danteshwari Ki Doli : दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए निकली मां दंतेश्वरी की डोली ,  श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा

Maa Danteshwari Ki Doli : दंतेवाड़ा से जगदलपुर के लिए निकली मां...

Neelkanth bird Sighting : दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन माना जाता है शुभ,धन-धान्य की कमी नहीं होती

Neelkanth bird Sighting : दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन माना...

दुर्गा पूजा पंडाल में ASI ने महिला वॉलंटियर्स के साथ की गंदी हरकत, अश्लीलता का वीडियो वायरल

दुर्गा पूजा पंडाल में ASI ने महिला वॉलंटियर्स के साथ की गंदी...

Maa Aparajita Pooja : माँ अपराजिता इस ब्रह्मांड में अमोघ शक्ति हैं , दशहरे के दिन करें विधिवत पूजा

Maa Aparajita Pooja : माँ अपराजिता इस ब्रह्मांड में अमोघ शक्ति हैं...

दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना माना जाता है महाशुभ, जानें पौराणिक मान्यताएं

दशहरे के दिन शमी के पेड़ की पूजा करना माना जाता है...

Dussehra 2026 : दशहरे के दिन ये काम करना माना जाता है शुभ, जानें पौराणिक मान्यताएं

Dussehra 2026 : दशहरे के दिन ये काम करना माना जाता है...