बिहार की जनता वोट चोरी का विरोध कर रही है और जल्द ही पूरा देश इसके विरोध में होगा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी का सच सामने आ रहा है और बिहार में सब लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। बिहार की जनता वोट चोरी का विरोध कर रही है और जल्द ही पूरा देश इसके विरोध में होगा।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन वोट चोरी का आरोप लगाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बिहार में एक बड़ा अभियान भी चलाया। अब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, एक दिन पूरे देश वोट चोरी को लेकर विरोध होगा।

मीडिया से बातचीत करते राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी का सच सामने आ रहा है और बिहार में सब लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। बिहार की जनता वोट चोरी का विरोध कर रही है और जल्द ही पूरा देश इसके विरोध में होगा।

इससे पहले उन्होंने कहा था कि, चुनाव आयोग जो आज उनसे एफिडेविट मांग रहा है, आने वाले समय में बिहार की जनता उसी आयोग से जवाब मांगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबों का वोट अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। गरीबों के पास सिर्फ वोट का अधिकार बचा है। अगर यह भी छिन गया तो फिर राशन कार्ड, जमीन और बाकी सब कुछ भी उनसे छिन जाएगा।

