खत्म हो सकता है स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की गठन की योजना, वेस्ट बैंक का होगा बटवारा

नई दिल्ली। इजरायल सरकार में शामिल अति दक्षिणपंथी दल के मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा है कि फलस्तीनी बहुल वेस्ट बैंक का जल्द ही बटवारा किया जाएगा। इस जगह पर यहूदी लोगों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। यह योजना काफी समय से लंबित है। बंटवारे से फलस्तीन राष्ट्र की संभावना खत्म हो सकता है। इस योजना में पूर्वी यरुशलम को फलस्तीनी बहुल इलाके से अलग कर दिया जाएगा। इससे स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र के गठन की योजना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने कहा है कि वेस्ट बैंक को बांटने की योजना को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल है। जबकि फलस्तीनी प्राधिकार की सरकार और अन्य फलस्तीनी संगठनों ने इजरायल सरकार की इस योजना की निंदा की है। कहा है कि वेस्ट बैंक को इस तरह से बांटने से कोई भी शांति योजना कभी भी लागू नहीं हो पाएगी।

यहूदियों के लिए 3,401 मकान बनाए जाने की योजना

बता दे कि वेस्ट बैंक में यहूदियों के लिए 3,401 मकान बनाए जाने की योजना है। फलस्तीनी आबादी के बीच बनने वाली इस तरह की यहूदी बस्तियों से वेस्ट बैंक में आबादी का प्रतिशत बदल रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इन बस्तियों को अवैध माना है और वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे को नाजायज करार दिया है। लेकिन इजरायल किसी की नहीं सुन रहा है।

अरब देशों ने की इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू कि निंदा

अरब देशों के संगठन अरब लीग ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने ग्रेटर इजरायल के गठन की बात कही है। नेतन्याहू के उल्लेखित ग्रेटर इजरायल में पड़ोस के कई अरब देशों के हिस्सों के शामिल हैं। अरब लीग ने कहा है कि यह बयान अरब देशों की संप्रभुता पर हमला है। इससे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होगी। मिस्त्र ने अलग से बयान जारी कर इस तरह की योजना और वक्तव्य क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक होने की बात कही है।

हमास काली सूची में शामिल इजरायल ने किया स्वागत

इजरायल के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यूएन के उस निर्णय का स्वागत किया, जिसमें हमास को सशस्त्र संघर्षों में यौन अपराध करने वाले समूहों की ”काली सूची” में शामिल किया गया है। मंत्रालय ने इसे सात अक्टूबर के बाद किए गए अत्याचारों की एक लंबे समय से प्रतीक्षित मान्यता बताया। मंत्रालय ने कहा कि हमास के आतंकियों ने मानवता के लिए ज्ञात कुछ सबसे भयानक यौन अपराध किए हैं। यूएन इस तथ्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देता है।