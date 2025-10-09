फर्रुखाबाद में टेक ऑफ करते अनियंत्रित हुआ विमान झाड़ियों में घुसा, सभी लोग सुरक्षित

  1. हिन्दी समाचार
फर्रुखाबाद के खिमसेपुर औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हवाई हादसा हुआ। ये हादसा उड़ान भरने के दौरान हुआ ओर प्लेन फिसलकर हवाई पट्टी की झाड़ियों में चली गयी। हालांकि, इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि, हादसे के दौरान प्लेन में एक उद्योगपति परिवार सवार था, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं, इस हादसे के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गयी है।

बताया जा रहा है कि, कस्बा मोहम्मदाबाद में स्थित राजकीय हवाई पट्टी पर खिमसेपुर औद्योगिक कार्य क्षेत्र में एक बियर की फैक्टरी बन रही है। यहां पर निर्माण कार्य के निरीक्षण के लिए भोपाल से लोग आए थे। जेट सर्विस एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के प्राइवेट जेट वी टी डेज से आज सुबह साढ़े दस भोपाल जाने के लिए रवाना हुए थे। वहीं, जाते समय जैट को टेक ऑफ करते समय अनियंत्रित हो गयी और वहां पर झाड़ियों में जाकर घुस गयी। वहीं, इस मामले की जांच शुरू हो गयी है। इस घटना में पायलट की लापरवाही भी सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि, जेट में सवार वुडपैकर ग्रीन एंग्री न्यूट्री पद प्राइवेट लिमिटेड डीएमडी अजय अरोड़ा, एसबीआई हेड सुमित शर्मा, बीपीओ राकेश टीकू के साथ कैप्टन नसीब बामल, कैप्टन प्रतीक फर्नांडीज साथ में थे।

