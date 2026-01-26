  1. हिन्दी समाचार
  अभिनेता ममूटी और मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म पैट्रियट की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म में सामाजिक और राजनीतिक विषयों को दिखाया

अभिनेता ममूटी और मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म पैट्रियट की रिलीज डेट आई सामने, फिल्म में सामाजिक और राजनीतिक विषयों को दिखाया

अभिनेता ममूटी और मोहनलाल स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म पैट्रियट की रिलीज़ डेट आखिरकार तय हो गई है। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट के लिए काउंटडाउन शुरू किया और एक ऑफिशियल तारीख की घोषणा की।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। अभिनेता ममूटी और मोहनलाल (Actors Mammootty and Mohanlal) स्टारर बहुप्रतीक्षित फिल्म पैट्रियट (The much-awaited film Patriot) की रिलीज़ डेट आखिरकार तय हो गई है। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट के लिए काउंटडाउन शुरू किया और एक ऑफिशियल तारीख की घोषणा की। मोहनलाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि निडर आवाज़ों की भावना को उजागर करते हुए कहा कि पैट्रियट 23 अप्रैल, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आ रही है। उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें ममूटी, मोहनलाल, नयनतारा और फहद फासिल सहित मुख्य किरदारों की झलक दिखाई गई है।

यह घोषणा नयनतारा (Nayantara) का फर्स्ट लुक सामने आने के ठीक एक दिन बाद हुआ। इंस्टाग्राम पोस्टर में एक्ट्रेस साइड प्रोफाइल में दिख रही हैं। वह साड़ी पहने हुए हैं और उनके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन हैं, जिससे पता चलता है कि उनका किरदार कई परतों वाला है। पोस्टर पर विरोध करना देशभक्ति है लाइन भी लिखी है, जिससे पता चलता है कि फिल्म सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर बात करेगी। फिल्म शक्ति, विश्वास और प्रतिरोध के बारे में सवाल उठाएगी।

पैट्रियट का टीज़र पिछले साल दो अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था। यह एक रहस्यमयी वॉयसओवर से शुरू होता है जो उन नेताओं के बारे में बात करता है जो विश्वास के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करते हैं। टीज़र में फिर ममूटी के किरदार को दिखाया जाता है, जो एक सीक्रेट मिशन पर लगते हैं। मोहनलाल एक सैनिक के रूप में दिखते हैं और फहद फासिल अपनी एंट्री से कहानी में और टेंशन पैदा करते हैं। टीज़र से पता चलता है कि फिल्म मज़बूत टकराव और सत्ता संघर्ष से निपटेगी। पैट्रियट को महेश नारायणन ने लिखा और डायरेक्ट किया है, जो मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। फिल्म को एंटो जोसेफ और केजी अनिल कुमार ने एंटो जोसेफ प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है।

