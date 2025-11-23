साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी की कलमकवल फिल्म की रिलीज की डेट बढ़ी, पहले 27 नवंबर को होनी थी रिलीज

नई दिल्ली। साउथ के अभिनेता ममूटी (actor mammooty) कि कलमकवल फिल्म (kalamkaval movie) की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई है। यह फ़िल्म 27 नवंबर को दुनिया भर के थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी। जितिन के जोस इस फ़िल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि म्यूज़िक मुजीब मजीद ने दिया है। इस फ़िल्म को जॉर्ज सेबेस्टियन (george sebastian) ने ममूटी कोम्पनी (Mammootty Company) के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, ममूटी कोम्पनी ने बताया कि फ़िल्म की रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई है। मेकर्स ने अभी तक नई थिएटर रिलीज़ डेट नहीं बताई है।

मेकर्स ने हाल ही में फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया था, जिसमें ममूटी के कैरेक्टर की एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। फिल्म में विनायकन (Vinayakan) भी लीड रोल में हैं। एक मिनट पचास सेकंड का यह ट्रेलर दो दोस्तों की कहानी के इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, जिनकी छोटी-मोटी लड़ाई तिरुवनंतपुरम जिले के कोट्टायिकोनम (Kottayikonam in Thiruvananthapuram district) गांव में एक सांप्रदायिक दंगे (a communal riot) में बदल गई। विनायकन एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (Investigation Officer) का रोल निभा रहे हैं, जिसे केस सुलझाने का काम सौंपा गया है, लेकिन जैसे-जैसे वह गहराई में जाता है, दबे हुए राज़ उसे हैरान कर देते हैं। जहां ट्रेलर मुख्य रूप से विनायकन के कैरेक्टर पर फोकस्ड है, वहीं वीडियो के आखिरी पल ममूटी के कैरेक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक खास पल तब आता है जब ममूटी का कैरेक्टर यह लाइन बोलता है, क्या आप जानते हैं कि किस चीज़ को मारने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद ट्रेलर खत्म हो जाता है। ममूटी ने हाल ही में राहुल सदाशिवन की लोक-हॉरर फिल्म ब्रमायुगम में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता। इसके उलट, डेब्यूटेंट शामला हमज़ा ने केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2025 में फेमिनिची फातिमा में अपने शानदार रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता।