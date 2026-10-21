Season For Eating Millets : मिलेट खाने का मौसम आ गया, सर्दियों में इम्युनिटी को मजबूत रखता है

Season For Eating Millets : अक्टूबर से फरवरी (शीत ऋतु) का समय मिलेट्स यानी मोटे अनाज के सेवन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। सर्दियों में हमारा पाचन तंत्र (पाचन अग्नि) मजबूत होता है, जिससे भारी और गर्म तासीर वाले अनाजों को पचाना आसान हो जाता है। खास बात जो ध्यान देने की है वो ये कि मिलेट्स को पकाने के लिए मिट्टी या स्टील के बर्तनों का उपयोग सबसे अच्छा माना जाता है। एल्युमिनियम के बर्तनों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

1. बाजरा

तासीर: गर्म

फायदे: यह शरीर को अंदर से गर्मी देता है। यह आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो सर्दियों में इम्युनिटी को मजबूत रखता है। मिलेट्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन्हें पचाने के लिए दिनभर में भरपूर पानी पीना आवश्यक है। सर्दियों का मौसम सर्दी-जुकाम, खांसी और संक्रमण का भी समय होता है। मोटे अनाज (मिलेट्स) और साबुत अनाज जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं

क्षेत्रीय आदतों के अनुसार, कड़ाके की ठंड में इसे रोटी या दलिये के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

मक्का : अतिरिक्त प्रोटीन और भरपूर ऊर्जा पाने के लिए, अक्सर सर्दियों के भोजन में इन्हें शामिल किया जाता है।