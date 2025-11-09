Bihar Election : बिहार चुनाव के दूसरे चरण में ‘जातीय महासंग्राम’, 32 सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार आमने-सामने

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार रविवार यानि आज शाम 5 बजे थम जाएगा । इसके बाद 11 नवंबर को राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी दलों ने जोरों शोरों से प्रचार कर अपना परचम लहराने की पूरी कोशिश की है । वहीं अब दूसरे चरण में जाति संग्राम देखने को मिलेगा । बता दें की पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों में मतदान होना है। इस दूसरे चरण में 32 सीटों पर ‘जातीय संग्राम’ देखने को मिलेगा।

32 सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवारों के बीच टक्कर

बता दें कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 122 में से 32 विधानसभा सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। नरपतगंज, बेलहर, नवादा और बेलागंज सीटों पर यादव बनाम यादव की ‘जंग’ देखने को मिलेगी। इन चारों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों ने यादव प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमौर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार आमने-सामने हैं।

नेपाल सीमा 11 नवंबर तक सील

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले जैसे अररिया, सीतामढ़ी भी शामिल हैं।जिसके कारण मतदान से पहले भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 11 नवंबर की रात तक बॉर्डर पूरी तरह सील रहेगा। इस दौरान सीमा पार आवाजाही पर रोक रहेगी। दिघलबैंक स्थित एसएसबी की 12वीं वाहिनी की एफ कंपनी ने शनिवार को ग्राम समन्वय बैठक की। कंपनी कमांडर प्रिय रंजन चकमा ने सीमावर्ती ग्रामीणों से शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की।