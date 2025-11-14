Bihar Election 2025 : AIMIM और JDU ने RJD से कर दिया खेला, मुस्लिम बहुल इलाकों में सिर्फ दो उम्मीदवार आगे

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में मुकाबला सीधा नहीं रहा। एआईएमआईएम, जेडीयू और बीजेपी तीनों ही दलों ने RJD के पारंपरिक समीकरण को तोड़ दिया। सबसे अहम बात यह कि जहां भी एआईएमआईएम या जेडीयू मजबूत मौजूदगी में थी।

By संतोष सिंह 
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में मुकाबला सीधा नहीं रहा। एआईएमआईएम, जेडीयू और बीजेपी तीनों ही दलों ने RJD के पारंपरिक समीकरण को तोड़ दिया। सबसे अहम बात यह कि जहां भी एआईएमआईएम या जेडीयू मजबूत मौजूदगी में थी। वहां RJD के उम्मीदवार तीसरे–चौथे स्थान तक खिसक गए। इन नतीजों का पैटर्न साफ संकेत देता है कि जहां एआईएमआईएम एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी, वहां मुस्लिम वोट सीधे उसी के पास गया। जहां जेडीयू ने स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार उतारे, वहां मुस्लिम-अति पिछड़ा-स्थानीय जातीय समीकरण RJD के खिलाफ गया। जहां BJP ने दबदबा बनाकर रखा। वहां मुकाबला दोतरफा हो गया और RJD तीसरे नंबर तक खिसक गई।

पढ़ें :- अमित शाह ने बिहार में जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब

बता दें कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार RJD को दो तरफा चुनावी चोट पड़ी है। एक ओर एआईएमआईएम ने उनका कोर वोट लिया तो दूसरी ओर जेडीयू-BJP ने व्यापक गठजोड़ से उन्हें पटखनी दी। आइए हम बताते हैं कि 18 सीटों में किन 16 सीटों पर राजद पिछड़ गई और किन दो सीटों पर वह आगे है?

पूर्णिया की बायसी सीट पर एआईएमआईएम के गुलाम सरवर पहले स्थान पर, जबकि BJP के विनोद कुमार दूसरे और RJD के अब्दुल सुभान तीसरे स्थान पर हैं। यह नतीजा साफ दिखाता है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह एआईएमआईएम की ओर खिसक गया। दरभंगा के केवटी में BJP के मुरारी मोहन झा आगे चल रहे हैं, जबकि RJD के फराज फातिमी तीसरे नंबर पर खिसक गए. दूसरे नंबर पर एआईएमआईएम के मोहम्मद अनिसुर रहमान हैं। यह भी एक बड़ा संकेत है कि मुकाबला दोतरफा नहीं रहा।

सबसे दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला जोकीहाट का रहा है। यहां पहले स्थान पर एआईएमआईएम के खुर्शीद आलम तो दूसरे स्थान पर जेडीयू के मंजर आलम रहे। तीसरे पर जन सुराज के सरफराज आलम और चौथे नंबर पर RJD के शाहनवाज आलम रहे हैं। यहां यह भी बता दें कि सरफराज और शाहनवाज पूर्व सांसद दिवंगत तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं।

ठाकुरगंज में फिर वही पैटर्न रहा जहां पहले नंबर पर एआईएमआईएम के गुलाम हुसैन, दूसरे पर BJP–जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल और RJD के सऊदी आलम तीसरे स्थान पर रहे। सिमरी बख्तियारपुर में RJD के युसूफ सलाउद्दीन LJP (रामविलास) के संजय कुमार सिंह से पीछे चल रहे हैं।
कांटी- RJD के मोहम्मद इसराइल मंसूरी दूसरे नंबर पर पहुंचे, जबकि पहली पोज़िशन पर जेडीयू के अजीत कुमार बने हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में RJD के 16 उम्मीदवार पीछे, AIMIM, JDU और BJP ने पारंपरिक समीकरण बदले।

पढ़ें :- NDA को जीत कि बधाई, बीजेपी का माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है वो सारी पार्टियों से ज्यादा स्ट्रांग है. 2027 में यूपी चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा:- पूर्व सपा सांसद एसटी हसन 

इन सीटों पर भी राजद को झटका

गोरिया कोठी में BJP के देवेश कांत सिंह आगे और RJD के अनवर उल हक पीछे हैं। समस्तीपुर में RJD के इस्लाम शाहीन, जेडीयू की अश्वमेघ देवी से पीछे हैं। नरकटिया में RJD के शमी मोहम्मद जेडीयू के विशाल कुमार से पिछड़े।
ढाका में RJD के फैसल रहमान, BJP के पवन जायसवाल से पीछे। सुरसंड में RJD के सईद अबू दोजाना जेडीयू के प्रोफेसर नागेंद्र रावत से पिछड़ते हुए। कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर पहले, RJD के मुजाहिद आलम दूसरे और BJP की बीना देवी तीसरे स्थान पर रहीं।

प्राणपुर में RJD की इशरत परवीन दूसरे नंबर पर, जबकि BJP की निशा सिंह आगे हैं। नाथ नगर में RJD के शेख जियाउल हसन दूसरे स्थान पर, पहले नंबर पर LJP (रामविलास) के मिथुन कुमार हैं। रफीगंज में RJD के गुलाम शाहिद पीछे और जेडीयू के प्रमोद कुमार सिंह आगे हैं। जमुई में BJP की श्रेयसी सिंह बड़ी लीड में हैं, RJD के मोहम्मद सब आलम दूसरे स्थान पर है

सिर्फ 2 सीटों पर RJD है आगे

रघुनाथपुर में RJD के ओसामा साहब आरामदायक बढ़त में हैं। दूसरे स्थान पर जेडीयू के विकास कुमार सिंह।इसे पार्टी की पक्की जीत मानी जा रही है। बिस्फी में तस्वीर उलझी हुई है। RJD के आसिफ अहमद पहले नंबर पर, लेकिन BJP के हरीभूषण ठाकुर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह सीट किसी भी ओर जा सकती है।

पढ़ें :- कौन बनेगा बिहार का CM? ललन सिंह बोले-नीतीश कुमार टाइगर हैं, जनता ने उनके नेतृत्व और काम पर लगाई है मुहर

