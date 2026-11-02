सपा बोली- भाजपा के इशारे पर धीरेंद्र शास्त्री अभी तक हिंदू-मुसलमान का जहर बेच रहे थे वे अब भगवान में भेद का जहर बेचना कर दिया शुरू

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि भाजपा के इशारे पर धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने ऐसा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) इसी ड्रामेबाज धीरेन्द्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) के यहां पहुंचे थे और इसे संत बताया था। ये धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) भाजपा के इशारे पर अक्सर विवादित बयानबाजी करता है और अक्सर भाजपा का चुनाव प्रचार करता है।

सपा ने लिखा कि अब इस धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) ने भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेद कर दिया है। भगवान कृष्ण के बारे में अनर्गल टिप्पणियां ये धीरेंद्र शास्त्री (Dhirendra Shastri) भाजपा के इशारे पर कर रहा है जिससे भाजपा को चुनावी लाभ राम जी के नाम पर मिल जाए और जो भगवान राम का चढ़ावा चंदा भाजपा ने चुराया है वो बात दब जाए।

भाजपा का धर्म सनातन विरोधी चेहरा सामने आ चुका है, भाजपा के ये कारिंदे जो अब तक समाज में हिंदू मुसलमान के नाम का जहर बेच रहे थे वे अब भगवान में भेद का जहर बेचना शुरू कर दिए हैं। धर्म और ईश्वरीय सत्ता का ऐसा नाश और ह्रास पहले की किसी सरकार में नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में हुआ है और ये बेहद शर्मनाक, निर्लज्जतापूर्ण तथा एक आपराधिक कृत्य है। भाजपा और भाजपाई संघी इस मानसिकता, गलतबयानी और शर्मनाक सोच के जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोगों को बांटने से मन नहीं भरा कि आराध्यों को भी बांटने लगे?

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोगों को बांटने से मन नहीं भरा कि आराध्यों को भी बांटने लगे? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं,श्री कृष्ण पूर्ण योगी हैं। दोनों ही विष्णु का अवतार हैं: श्री राम त्रेता, श्री कृष्ण द्वापर युग के अवतारी हैं। दोनों ही सत्य और न्याय के पर्याय हैं। ठाकुर जी को टेढ़ा मेढ़ा कहना पाप है।