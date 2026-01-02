रैपिड-ट्रेन में रोमांस करने वाले छात्र-छात्रा की हुई सगाई , शादी का मुहूर्त शुरू होते ही वैवाहिक बंधन में बंध जाएगा जोड़ा

गाजियाबाद। नमो भारत ट्रेन (Rapid Train) में रोमांस करने वाला जोड़ा शादी का मुहूर्त शुरू होते ही वैवाहिक बंधन में बंध जाएगा। छात्र- छात्रा की नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक स्थिति की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद घटना देश की सुर्खियों में आ गई थी। छात्र-छात्रा एक ही जाति के हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने दोनों की सगाई कर दी।

बीते 20 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक मिनट से लेकर 3 मिनट तक के चार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वायरल वीडियों नमो भारत ट्रेन (Rapid Train) में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के थे। वीडियो गाजियाबाद से मेरठ की तरफ जाती नमो भारत ट्रेन के 24 नवंबर की शाम के थे।

एक बीटेक तो दूसरा कर रहा बीएसए

छात्र-छात्रा की पहचान मोदीनगर क्षेत्र निवासी के रूप में हुई थी। छात्र और छात्रा गाजियाबाद के अलग-अलग कॉलेजों से बीटेक और बीएसए कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद परिजनों ने छात्र-छात्रा को बाहर भेज दिया था। समाज में बदनामी के डर से दोनों के परिवार भी अलग-थलग हो गए।

मुहूर्त शुरू होते ही होगी शादी

दोनों परिवारों के घनिष्ट ने बताया कि छात्र-छात्रा की सगाई कर दी गई है। मुहूर्त शुरू होते ही शादी की रस्म पूरी कर दी जाएगी। शादी में केवल परिवार के लोग ही शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस ने ऐसी किसी जानकारी से इंकार किया है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।

वीडियो सामने आने के बाद हुई थी बदनामी

रैपिड ट्रेन का वीडियो सामने आने के बाद दोनों के परिवारवालों की बहुत बदनामी हुई थी। छात्रा ने तो सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। इसके बाद परिवार की महिलाओं ने छात्रा को समझाया, उसकी काउंसिलिंग कराई। इतना ही नहीं, छात्रा का डिप्रेशन खत्म करने के लिए घरवालों ने बेटी को अपने एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया था। इस बीच परिवारवालों ने भी समझा कि बहुत बदनामी हो चुकी है। दोनों परिवारवालों ने आपस में बैठकर इस मसले पर काफी विचार किया। बिरादरी के जिम्मेदार लोगों ने पहल करते हुए कहा कि जो भी हो चुका, उसे भूलकर दोनों की शादी करा दी जानी चाहिए। इससे बदनामी भी नहीं होगी और दोनों साथ रह सकेंगे।

छात्र के पिता बोले- मेरा बेटा, तो दूसरे परिवार की बेटी है

छात्र के पिता ने कहा- मैं अपने बेटे की गलती मानता हूं। इसमें हमारी ही नहीं, सभी की बदनामी हुई है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन इस तरह की घटना पूरे समाज को हैरान करने वाली है। मेरा बेटा है, तो दूसरे परिवार की बेटी है। दोनों में पहले से बातचीत होती थी। अगर किसी ने भी गलत कदम उठाया, तो यह परिवार के लिए और भी दर्द देने वाला होगा। ऐसे में अब दोनों की शादी कराना ही बेहतर है। आगे में न कभी अपने बेटे को एक भी शब्द कहूंगा, न ही उस बेटी के बारे में कुछ बोलूंगा। मैंने बेटी के परिवारवालों से भी बात कर ली है। दोनों की सगाई कर दी गई है। सगाई में बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। सिर्फ परिवार के ही लोग मौजूद रहे। सगाई के फोटो-वीडियो भी नहीं बनाने दिए गए। दोनों की एक सप्ताह में ही चुपचाप तरीके से शादी कर दी जाएगी।