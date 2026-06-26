बढ़ गया मिर्जापुर का सस्पेंस! मेकर्स ने शेयर किए जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी और रवि किशन के जबरदस्त कैरेक्टर पोस्टर्स

मिर्जापुर: द मूवी के नए पोस्टर्स में जितेंद्र कुमार के 'बबलू पंडित', अभिषेक बनर्जी के 'कंपाउंडर' और रवि किशन के 'बब्बन बबुआ' ने पूरी महफिल लूट ली है। 'मिर्जापुर: द मूवी' के धमाकेदार टीज़र के साथ कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की आइकॉनिक तिकड़ी को वापस लाने के बाद, मेकर्स ने अब नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज कर दिए हैं।
Mirzapur: The Movie: मिर्जापुर: द मूवी के नए पोस्टर्स में जितेंद्र कुमार के ‘बबलू पंडित’, अभिषेक बनर्जी के ‘कंपाउंडर’ और रवि किशन के ‘बब्बन बबुआ’ ने पूरी महफिल लूट ली है। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के धमाकेदार टीज़र के साथ कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की आइकॉनिक तिकड़ी को वापस लाने के बाद, मेकर्स ने अब नए कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज कर दिए हैं। इन पोस्टर्स में जितेंद्र कुमार ‘बबलू पंडित’ के रूप में, अभिषेक बनर्जी ‘कंपाउंडर’ के रूप में और रवि किशन ‘बब्बन बबुआ’ के दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं।
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ये पोस्टर्स हर एक कैरेक्टर की असली वाइब को बखूबी दिखाते हैं-बबलू पंडित हाथ में बंदूक थामे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं, कंपाउंडर अपने उसी पुराने सिग्नेचर अंदाज में नजर आ रहे हैं, जबकि बब्बन बबुआ अपने इंटेंस और रौबदार लुक से सबका ध्यान खींच रहे हैं। मिर्जापुर की इसी रफ-एंड-टफ दुनिया के रंग में रंगे ये पोस्टर्स फिल्म को लेकर फैंस की बेताबी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं।
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टीज़र को मिले कमाल के रिस्पॉन्स के बाद, इस फिल्म से जुड़ा हर नया अपडेट एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ा रहा है, जो मिर्जापुर के उसी असली और ट्रेडमार्क ‘भौकाल’ को बड़े पर्दे पर लाने का वादा करता है।
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अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की पेशकश, ‘मिर्जापुर: द मूवी’ को गुरमीत सिंह ने डायरेक्ट किया है और इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। कासिम जगमागिया और विशाल रामचंदानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं और यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को हिंदी और तेलुगु में दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।