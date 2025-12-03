संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत और भूटान का बनाया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (UN Secretary-General Antonio Guterres) ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर (stephen preisner) को भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर (United Nations Resident Coordinator) नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के बयान के अनुसार भारत के साथ- साथ भूटान (bhutan) का भी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया है। प्रीसनर ने एक दिसबंर को अपना पद ग्रहण कर लिया है।

स्टीफन प्रीसनर अंतरराष्ट्रीय विकास और प्रबंधन (international development and management) में व्यापक अनुभव रखते है। उनको सरकारों को नीति सलाह प्रदान करना और जटिल, बहु-विषयक विकास (Complex, multidisciplinary development) कार्यक्रमों के निर्माण और वितरण की देखरेख भी करेंगे। उन्होंने हाल ही में 2017 से 2021 तक मलेशिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर (Malaysia, Brunei Darussalam and Singapore) के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने कार्यभार के बाद 2021 से 2025 तक ईरान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया है। वह 2013 से 2017 के बीच उज्बेकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (united nations development program) के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और रेजिडेंट प्रतिनिधि भी थे। 2004 से 2008 के बीच बोस्निया और हर्जेगोविना में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव और 2001 से 2004 के बीच नेपाल में साउथ और वेस्ट एशिया के लिए सबरीजनल रिसोर्स फैसिलिटी के डिप्टी चीफ रहे है। प्रीसनर ने 1997 में भूटान में UNDP के साथ अपना यूनाइटेड नेशंस (united nations) करियर शुरू किया था। यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने से पहले प्रीसनर प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। बयान में बताया गया है कि उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री और ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी ऑफ़ वियना (University of Vienna) से लॉ में मास्टर डिग्री है। प्रीसनर से पहले शोम्बी शार्प ने भारत के UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था।