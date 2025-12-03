  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत और भूटान का बनाया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर

संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत और भूटान का बनाया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के बयान के अनुसार भारत के साथ- साथ भूटान का भी कोऑर्डिनेटर बनाया है। प्रीसनर ने एक दिसबंर को अपना पद ग्रहण कर लिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (UN Secretary-General Antonio Guterres) ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर (stephen preisner) को भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर (United Nations Resident Coordinator) नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र के बयान के अनुसार भारत के साथ- साथ भूटान (bhutan) का भी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बनाया है। प्रीसनर ने एक दिसबंर को अपना पद ग्रहण कर लिया है।

पढ़ें :- विदेश मंत्री एस जय शंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ करेंगे बैठक, राजनीतिक संचार पर होगी चर्चा

स्टीफन प्रीसनर अंतरराष्ट्रीय विकास और प्रबंधन (international development and management) में व्यापक अनुभव रखते है। उनको सरकारों को नीति सलाह प्रदान करना और जटिल, बहु-विषयक विकास (Complex, multidisciplinary development) कार्यक्रमों के निर्माण और वितरण की देखरेख भी करेंगे। उन्होंने हाल ही में 2017 से 2021 तक मलेशिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर (Malaysia, Brunei Darussalam and Singapore) के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने कार्यभार के बाद 2021 से 2025 तक ईरान में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया है। वह 2013 से 2017 के बीच उज्बेकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (united nations development program) के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर और रेजिडेंट प्रतिनिधि भी थे। 2004 से 2008 के बीच बोस्निया और हर्जेगोविना में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव और 2001 से 2004 के बीच नेपाल में साउथ और वेस्ट एशिया के लिए सबरीजनल रिसोर्स फैसिलिटी के डिप्टी चीफ रहे है। प्रीसनर ने 1997 में भूटान में UNDP के साथ अपना यूनाइटेड नेशंस (united nations) करियर शुरू किया था। यूनाइटेड नेशंस में शामिल होने से पहले प्रीसनर प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। बयान में बताया गया है कि उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स में जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर डिग्री और ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी ऑफ़ वियना (University of Vienna) से लॉ में मास्टर डिग्री है। प्रीसनर से पहले शोम्बी शार्प ने भारत के UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Delhi MCD Bypolls Result: भाजपा को दो सीटों पर लगा झटका: कांग्रेस को हुआ फायदा, AAP को कोई नुकसान नहीं

Delhi MCD Bypolls Result: भाजपा को दो सीटों पर लगा झटका: कांग्रेस...

लखनऊ के 7 मॉल्स पर FSDA का बड़ा एक्शन, लुलु हाईपर मार्केट सील, कई आउटलेट्स पर कार्रवाई

लखनऊ के 7 मॉल्स पर FSDA का बड़ा एक्शन, लुलु हाईपर मार्केट...

संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत और भूटान का बनाया रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर

संयुक्त राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन प्रीसनर को भारत और भूटान का...

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान- पूर्व पीएम नेहरू सरकारी फंड से बनवाना चाहते थे बाबरी म​स्जिद

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान- पूर्व पीएम नेहरू सरकारी फंड से...

हैप्पी बर्थडे जिमी शेरगिल, आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे है अभिनेता

हैप्पी बर्थडे जिमी शेरगिल, आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे है अभिनेता

चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10 घंटे का समय भी आवंटित

चुनाव सुधार को लेकर लोकसभा में 9 दिसंबर को होगी चर्चा, 10...