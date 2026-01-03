'वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर ले गयी अमेरिकी सेना...' डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

US attack on Venezuela: अमेरिकी सेना की ओर से वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास में बमबारी किए जाने की खबर सामने आयी थी। जिसमें कम से कम 7 धमाके हुए और नीचे उड़ते हुए विमानों की आवाज सुनी गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ पकड़कर देश से बाहर भेज दिया गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला सफलतापूर्वक किया है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ पकड़ लिया गया है और देश से बाहर भेज दिया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ मिलकर किया गया था। और जानकारी जल्द ही दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे, मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प।”

रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना ने वेनेजुएला के इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की है जहां सेना के टॉप बेस हैं। अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट में भी धमाकों की पुष्टि की गयी है। धमाकों के बाद राजधानी काराकास में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ लोगों को काराकास से छोड़ते हुए भी देखा गया। इन हमलों पर वेनेजुएला की सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

हालांकि, ये हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब अमेरिकी सेना की ओर से ड्रग तस्करी वाली नावों को निशाना बनाया जा रहा है। शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा कि वह ड्रग तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है। उन्होंने यह भी दावा था कि अमेरिका उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है।