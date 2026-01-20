वेब सीरीज कोहरा-2 फरवरी में होगी नेटफ्लिक्स पर रीलिज, गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा ने लिखी कहानी

  1. हिन्दी समाचार
नेटफ्लिक्स के सबसे दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा में से एक कोहरा इस फरवरी में अपने दूसरे सीज़न के साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को मेकर्स ने अनाउंस किया कि नया सीज़न 11 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगा। गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा द्वारा लिखा गया सीज़न 2 एक नया केस लेकर आ रहा है। कहानी एक बार फिर पंजाब के उदास बर्फीले इलाके में बसी है, जहां चुप्पी अक्सर कबूलनामे से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है।

नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स (netflix) के सबसे दिलचस्प इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा (Investigative Drama) में से एक कोहरा इस फरवरी में अपने दूसरे सीज़न के साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को मेकर्स ने अनाउंस किया कि नया सीज़न 11 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आएगा। गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा (Gunjit Chopra, Diggi Sisodia and Sudip Sharma) द्वारा लिखा गया सीज़न 2 एक नया केस लेकर आ रहा है। कहानी एक बार फिर पंजाब के उदास बर्फीले इलाके में बसी है, जहां चुप्पी अक्सर कबूलनामे से ज़्यादा ज़ोर से बोलती है।

जगराना को छोड़कर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर अमरपाल गरूंडी (बरुण सोबती) को दलेरपुरा पुलिस स्टेशन में पोस्ट किया गया है, जहां अब वह अपनी नई कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर (मोना सिंह) के अंडर काम करते हैं। रणविजय सिंघा भी शो में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे सीज़न से दर्शक क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस बारे में डायरेक्टर सुदीप शर्मा ने कहा कि वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सीज़न एक ने हमें लोगों के बीच अतीत और वर्तमान के बीच शांत तनाव को एक्सप्लोर करने का मौका दिया। इस सीज़न में भी हमने पंजाब का जितना हो सके उतना ऑथेंटिक चित्रण पेश करने की कोशिश की है। किरदार एक ऐसी यूनिवर्सल रियलिटी में बसे हैं, जिसे हमने पूरे देश में होते देखा है। यह शो एक इमोशनल रोलर-कोस्टर है। बरुण और मोना ने शानदार काम किया है और मैं लोगों के इसे खुद देखने का इंतज़ार नहीं कर सकता। नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज़ हेड तान्या बामी ने कहा कि कोहरा हमारा कल्ट क्लासिक है जिसने दर्शकों और क्रिटिक्स से कई अवॉर्ड प्यार और तारीफें हासिल कीं। जो चीज़ इसे यूनिक बनाती है, वह है इसकी ईमानदार सादगी, अनजाने बैकग्राउंड जो हर एपिसोड में जैसे-जैसे कोहरा हटता है। जटिलता की गहरी परतों को उजागर करते हैं। एक नए शहर में एक नए क्राइम और नई पार्टनरशिप की पृष्ठभूमि पर आधारित सीजन2 और भी ज़्यादा दिलचस्प है। इसका पूरा क्रेडिट सुदीप शर्मा की एक्सपर्ट कारीगरी को देती हूं, जो न सिर्फ़ क्रिएटर और शो रनर हैं, बल्कि सीजन2 के साथ डायरेक्शन में भी डेब्यू कर रहे हैं। सभी क्राइम फैंस के लिए यह एक ऐसा क्राइम ड्रामा थ्रिलर है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। कोहरा का पहला सीज़न 2023 में रिलीज़ हुआ था।

