पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की विधवा का BCCI पर फूटा गुस्सा, बोलीं- इनके अंदर शहीदों के लिए संवेदनशीलता नही बची

India-Pakistan Match Controversy: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एसीसी मेंस एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला जाना है। जिसको लेकर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने नाराजगी जाहिर की है। ऐशन्या ने बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेटरों से लेकर स्पॉन्सर्स तक को आड़े हाथों लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से भारत-पाकिस्तान का हर प्रकार से बहिष्कार करने की अपील की है।

एक समाचार एजेंसी से बातचीत में पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने शनिवार को भारत और पाकिस्तान मुकाबले प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ऐशन्या द्विवेदी ने लोगों से स्टेडियम में और टीवी पर मैच न देखने का आग्रह किया है। इस दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधते हुए ऐशन्या द्विवेदी ने कहा, “बीसीसीआई को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच स्वीकार नहीं करना चाहिए था… मुझे लगता है कि बीसीसीआई उन 26 परिवारों और ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के प्रति संवेदनशील नहीं है।” इसके साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए।

पहलगाम हमले की पीड़िता ने कहा, “हमारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? कहा जाता है कि क्रिकेटर राष्ट्रवादी होते हैं। इसे हमारा राष्ट्रीय खेल माना जाता है। एक-दो क्रिकेटरों को छोड़कर किसी ने आगे आकर यह नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार करना चाहिए।” उन्होंने कहा, “बीसीसीआई उन्हें (भारतीय क्रिकेटरों) बंदूक की नोक पर खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्हें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।”

शुभम द्विवेदी की पत्नी ने प्रायोजकों और प्रसारकों से सवाल किया कि क्या उन 26 पीड़ित परिवारों के लिए उनकी राष्ट्रीयता समाप्त हो गई है? उन्होंने कहा, “मैच से होने वाली कमाई का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? पाकिस्तान इसका इस्तेमाल सिर्फ़ आतंकवाद के लिए करेगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आप उन्हें कमाई देंगे और उन्हें हम पर एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार करेंगे।”