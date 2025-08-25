viral video: जिंदा झींगा खाने ही वाली थी महिला कि तभी पड़ गए लेने के देने

इस दुनिया कई तरीके के लोग हैं जो की अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं । हर जगह का खान प्पान अलग होता है इसीलिए कुछ लोग सब्जियों से लेकर जीव तक, कुछ भी खा सकते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदा जीव खाना बहुत ही पसंद होता है। आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ऐसे कई सारे वीडियो देखे ही होंगे। ऐसे अधिकतर वीडियो जिसमें लोग कोई भी जीव खा रहे हैं, वो चीन के ही निकलते हैं।
वायरल वीडियो में क्या दिखा?
अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक महिला खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठी हुई है। वो एक जिंदा झींगा को खाने के लिए उसे उठाकर अपने प्लेट में डालने जा रही है मगर तभी वो हिलने लगा तो डर के मारे उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो उस झींगा को चॉप स्टीक से उठाने लगती है लेकिन इसी दौरान झींगा उसे सबक सिखा देता है। वो झींगा उसके हाथ पर जोर से काट लेता है जिसके कारण लड़की दर्द के मारे चीखने लगती है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में टी-टॉक का अकाउंट नजर आ रहा है जो ‘रूरल लाइफ चाइना’ के नाम से है तो यह वीडियो चीन का ही होगा।
यहां देखें वायरल वीडियो
Girl tries to cook a mantis shrimp and finds out pic.twitter.com/eLzdHj2KwP
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 13, 2024
आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- जब इतना सारा भोजन और सब्जियां मौजूद हैं तो इंसान जानवरों को क्यों खाते हैं? दूसरे यूजर ने लिखा- उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो बेचार जानवर के साथ ऐसा करना चाहती थी। तीसरे यूजर ने लिखा- ये इंसाफ हुआ।