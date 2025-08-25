  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. viral video: जिंदा झींगा खाने ही वाली थी महिला कि तभी पड़ गए लेने के देने

viral video: जिंदा झींगा खाने ही वाली थी महिला कि तभी पड़ गए लेने के देने

इस दुनिया  कई तरीके के लोग हैं जो की अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं । हर जगह का खान प्पान अलग होता है इसीलिए कुछ लोग सब्जियों से लेकर जीव तक, कुछ भी खा सकते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदा जीव खाना बहुत ही पसंद होता है। आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ऐसे कई सारे वीडियो देखे ही होंगे। ऐसे अधिकतर वीडियो जिसमें लोग कोई भी जीव खा रहे हैं, वो चीन के ही निकलते हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

इस दुनिया  कई तरीके के लोग हैं जो की अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं । हर जगह का खान प्पान अलग होता है इसीलिए कुछ लोग सब्जियों से लेकर जीव तक, कुछ भी खा सकते हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें जिंदा जीव खाना बहुत ही पसंद होता है। आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ऐसे कई सारे वीडियो देखे ही होंगे। ऐसे अधिकतर वीडियो जिसमें लोग कोई भी जीव खा रहे हैं, वो चीन के ही निकलते हैं। अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो चीन का ही मालूम होता है। आइए आपको उस वीडियो के बारे में बताते हैं।

पढ़ें :- VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आता है कि एक महिला खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठी हुई है। वो एक जिंदा झींगा को खाने के लिए उसे उठाकर अपने प्लेट में डालने जा रही है मगर तभी वो हिलने लगा तो डर के मारे उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो उस झींगा को चॉप स्टीक से उठाने लगती है लेकिन इसी दौरान झींगा उसे सबक सिखा देता है। वो झींगा उसके हाथ पर जोर से काट लेता है जिसके कारण लड़की दर्द के मारे चीखने लगती है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में टी-टॉक का अकाउंट नजर आ रहा है जो ‘रूरल लाइफ चाइना’ के नाम से है तो यह वीडियो चीन का ही होगा।

यहां देखें वायरल वीडियो

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। खबर लिखे जाने तक वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- जब इतना सारा भोजन और सब्जियां मौजूद हैं तो इंसान जानवरों को क्यों खाते हैं? दूसरे यूजर ने लिखा- उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो बेचार जानवर के साथ ऐसा करना चाहती थी। तीसरे यूजर ने लिखा- ये इंसाफ हुआ।

 

 

पढ़ें :- Viral Video : सफारी में बोलेरो से बाहर झांकना 13 साल के बच्चे को पड़ा भारी, तेंदुए ने किया हमला

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

viral video: जिंदा झींगा खाने ही वाली थी महिला कि तभी पड़ गए लेने के देने

viral video: जिंदा झींगा खाने ही वाली थी महिला कि तभी पड़...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर प्रोपोज किया, बोला-फिल्म देखने चलें...

VIDEO- मेरठ में नाबालिग लड़की को अधेड़ ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क...

Virals Video: खरगोश को जिंदा निगल गया यह पक्षी, Video देख लोगों ने दांतों तले दबा ली उंगली

Virals Video: खरगोश को जिंदा निगल गया यह पक्षी, Video देख लोगों...

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक गाय गर्भधारण किये बिना ही दे रही दूध,लोगों ने कहा देवी कामधेनु गौ मां

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक गाय गर्भधारण किये बिना ही दे...

Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की तरह गोल-गोल लगी नचाने; राहगीरों के उड़े होश

Video- जोरदार भिड़ंत के बाद आपस में फंसी बाइक, फिर चकरी की...

खांसी की दवा लेने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने लगाया एंटी-रैबीज इंजेक्शन, लापरवाही पर बोला-मेरी नहीं, इंटरनेट की है गलती

खांसी की दवा लेने पहुंचे मरीज को डॉक्टर ने लगाया एंटी-रैबीज इंजेक्शन,...