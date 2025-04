Video-अयोध्या के गेस्ट हाउस में महिला के नहाते हुए वीडियो बनाने वाला युवक पकड़ा गया, आरोपी के फोन से मिले कई अश्लील वीडियो

लखनऊ: यूपी में रामनगरी अयोध्या (Ramnagari Ayodhya) से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला राम जन्मभूमि परिसर (Ram Janmabhoomi complex) के वीआईपी दर्शन मार्ग गेट नंबर 3 (VIP Darshan Marg Gate No. 3) के पास स्थित एक गेस्ट हाउस का है, जहां एक युवक पर महिला श्रद्धालुओं के नहाते समय वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा है।

मोबाइल से वीडियो बना रहे आरोपी को राम जन्मभूमि थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान सौरभ (Saurabh) नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का निवासी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे, एक महिला श्रद्धालु जब गेस्ट हाउस के बाथरूम में स्नान कर रही थी, तभी उसे ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी। संदेह होने पर जब उसने ध्यान दिया, तो देखा कि एक युवक मोबाइल से वीडियो बना रहा है। घबराई महिला तुरंत चिल्लाते हुए बाहर भागी और अन्य श्रद्धालुओं को बुलाया। शोर सुनकर गेस्ट हाउस में ठहरे अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसे तुरंत राम जन्मभूमि थाना पुलिस (Ram Janmabhoomi Police Station) के हवाले कर दिया गया।

In #UttarPradesh's #Ayodhya, at the #RajaGuestHouse located in front of Gate Number 3 of the #AyodhyaRamTemple, a 30-year-old female devotee was taking a bath in the bathroom at 6:30 a.m. when a guest house employee named #Saurabh, a resident of #Bahraich, was caught recording a… pic.twitter.com/eH4Rv1YuTk

