Tips to avoid pain while getting eyebrows: आईब्रो बनवाते समय होता है बहुत दर्द और जलन, तो बचने के लिए इन टिप्स को करें फॉलो

Tips to avoid pain while getting eyebrows: खूबसूरत दिखने के लिए आईब्रो का सही शेप में होना बेहद जरुरी है। इसलिए महिलाएं हर महिने आईब्रो जरुर बनवाती है क्योंकि अधिक घनी, मोटी और बिना शेप वाली आईब्रो देखने में बहुत बेकार तो लगती ही है साथ में लोग अजीब अजीब कमेंट करने लगते है।

वही क कई और लड़कियां आईब्रो (eyebrows) बनवाने में होने वाले दर्द से बचने के लिए नहीं बनवाती है। क्योंकि कुछ लोगो को थ्रेडिंग बनवाने से आईब्रो के आसमहिलाएं पास सूजन, दानें और जलन जैसी दिक्कतें होने लगती है। आज हम आपको इससे बचने के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस दिक्कत से छुटकारा पा सकती हैं।

सबसे पहले तो आईब्रो (eyebrows) बनवाते समय होने वाले दर्द से बचने के लिए आईब्रो (eyebrows) बनवाने से पहले बर्फ रगड़ लें। इससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है और दर्द नही होता है। क्योंकि बर्फ रगड़ने से वो एरिया सुन्न पड़ जाता है और आईब्रो बनवाते समय दर्द नहीं होता। आईब्रो (eyebrows) बनवाते समय दर्द न हो इसके लिए एलोवेरा जेल की हेल्प लें। आईब्रो बनवाने से पहले एलोवेरा जेल लगा लें और बनवाने के बाद भी एलोवेरा जेल लगाने से होने वाला दर्द और जलन नहीं होगी।

एक बात और ध्यान रखें कि आईब्रो बनवाते समय हमेशा स्किन को टाइट रखें। इसके लिए आंखों के ऊपर और नीचे से दोनों तरफ उंगलियों की मदद से स्किन को टाइट रखें। आईब्रो (eyebrows) बनवाने से पहले अच्छी तरह से पाउडर लगा लें। आईब्रो पर अधिक पाउडर लगाने से दर्द तो कम होगा ही बल्कि बाल भी आसानी से निकल जाएंगे।

इसके अलावा अगर आप थ्रेड को गीला करके आईब्रो बनाने से दर्द कम होता है।