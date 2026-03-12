  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं…पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा

पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं…पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब दुनियाभर में देखने को मिलने लगा है। पेट्रोल-डीजल के साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, इन सबके बीच सरकार ने एक बड़ी राहत वाली जानकारी दी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब दुनियाभर में देखने को मिलने लगा है। पेट्रोल-डीजल के साथ ही एलपीजी सिलेंडर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि, इन सबके बीच सरकार ने एक बड़ी राहत वाली जानकारी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि, देश में कच्चे तेल की उपलब्धता फिलहाल पूरी तरह सामान्य और आरामदायक स्थिति में है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई खबर नहीं है।

पढ़ें :- Iran-Israel War: इजरायल और अमेरिका से युद्ध के बीच नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का आया पहला और बड़ा बयान

सुजाता शर्मा ने बताया कि, देश हर दिन करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है। पेट्रोल और डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर सरकार को भरोसा है कि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देशभर में एक लाख पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा सरकारी हैं। लेकिन अभी तक कहीं भी तेल खत्म होने की स्थिति नहीं आई है।

वहीं, एलपीजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि, सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है। 9 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी कर सभी रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद घरेलू उत्पादन बढ़कर 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो पहले करीब 25 प्रतिशत था। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू गैस की उपलब्धता और बेहतर होगी। सुजाता शर्मा ने यह भी बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है और इसमें से करीब 90 प्रतिशत सप्लाई होर्मुज जलडमरूमध्य से आती है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई प्रभावित न हो।

 

पढ़ें :- 'भारत के लिए ज़्यादा LPG सिलेंडर पाने के रास्ते खुल रहे हैं...' केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री का बयान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी पेट्रोल पंप पर तेल खत्म नहीं...पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा

पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी पेट्रोल पंप पर...

LPG Crisis : शशि थरूर ने मोदी सरकार से पूछा- कब खत्म होगा गैस संकट? ‘घरों में चूल्हे ठंडे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं’

LPG Crisis : शशि थरूर ने मोदी सरकार से पूछा- कब खत्म...

LPG Crisis : ग्रामीण इलाकों में अब गैस सिलेंडर 45 दिन बाद होगी दोबारा बुक, सरकार ने बुकिंग नियम बदलाव के पीछे दिया ये तर्क

LPG Crisis : ग्रामीण इलाकों में अब गैस सिलेंडर 45 दिन बाद...

CEC पद से हटाए जा सकेंगे ज्ञानेश कुमार, 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर किए हस्ताक्षर, जानें क्या है नियम?

CEC पद से हटाए जा सकेंगे ज्ञानेश कुमार, 200 से अधिक सांसदों...

Ajit Pawar Plane Crash : राहुल गांधी से NCP नेता रोहित पवार ने की मुलाकात, बोलीं- सुनेत्रा पवार को भी महाराष्ट्र सरकार पर बनाना चाहिए दबाव

Ajit Pawar Plane Crash : राहुल गांधी से NCP नेता रोहित पवार...

राहुल गांधी ने कहा कि तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वे एपस्टीन के दोस्त हैं,इसके बाद सदन में शुरू हो गया हंगामा

राहुल गांधी ने कहा कि तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि...