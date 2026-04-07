पेट्रोल पंपों पर है भरपूर मात्रा में तेल, भारत में नहीं है LPG की कमी- संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट में हाल के घटनाक्रमों पर बात करते हुए (Ministry of Petroleum and Natural Gas) की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भारत में LPG की किसी भी कमी से इनकार किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर तेन उपलब्ध है। उन्होंने आगे बताया कि ईंधन की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए कल 6,500 टन कमर्शियल LPG बेची गई। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में बोलते हुए संयुक्त सचिव ने कहा कि पूरे देश में सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम वाले सिलेंडरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए 1,300 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। इन जागरूकता शिविरों के दौरान, तेल विपणन कंपनियों द्वारा कुल 10,005 सिलेंडर बेचे गए।

सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरक केंद्रों में सूखने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। पिछले चार दिनों से तेल विपणन कंपनियों ने 1300 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इन जागरूकता शिविरों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पांच किलोग्राम वाले सिलेंडरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी देना है। इससे पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राज्य के अधिकारियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पूरे देश में पर्याप्त LPG आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों पर ज़ोर दिया गया। राज्यों को LPG वितरण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। विशेष रूप से घरेलू और ज़रूरी ज़रूरतों के लिए। साथ ही जमाखोरी, गलत इस्तेमाल और गलत सूचना फैलाने के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। प्रवासी श्रमिकों को फ्री ट्रेड LPG (FTL) आपूर्ति से संबंधित रिपोर्टों पर, राज्यों ने स्पष्ट किया कि LPG आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है जिससे प्रवासियों पर असर पड़े और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सचिव ने यह भी बताया कि राज्य, तेल विपणन कंपनियों के समन्वय से, स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर पांचव किलोग्राम वाले FTL LPG सिलेंडरों के लक्षित वितरण को प्रबंधित करने पर विचार कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, पूरे देश में LPG आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कई संकेतक स्थिर तथा बेहतर होते वितरण की ओर इशारा कर रहे हैं। 23 मार्च, 2026 से, पूरे देश में लगभग 6.75 लाख 5-किलो वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।