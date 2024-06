दिल्ली में भाजपा की कोई लहर नहीं, सातों सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे चुनाव: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव

There is no wave of BJP in Delhi, India Alliance candidates will win the elections on all seven seats: State Congress President Devendra Yadav