  ले​ह हिंसा की होगी न्यायिक जांच, चार लोगों की गई थी जान, इतने सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट

ले​ह हिंसा की होगी न्यायिक जांच, चार लोगों की गई थी जान, इतने सप्ताह में सौंपनी होगी रिपोर्ट

ह में हुई हिंसा की अब न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। हिंसा में चार लोगों की जान चली गयी थी और कई लोग घायल हुए थे। इस जांच को चार सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेह के उपायुक्त ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।

लेह। लेह में हुई हिंसा की अब न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। हिंसा में चार लोगों की जान चली गयी थी और कई लोग घायल हुए थे। इस जांच को चार सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लेह के उपायुक्त ने इस मामले में आदेश जारी करते हुए नुब्रा उपमंडल मजिस्ट्रेट मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बेनीवाल ने जनता से अपील की है कि, यदि किसी के पास घटना सें संबंधित कोई जानकारी है तो वे 4 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक उपायुक्त कार्यालय लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में उनसे संपर्क कर सकते हैं।

इसके साथ ही, सभी से निवेदन किया गया है कि, वो निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। उधर, हिंसा के बाद अब लेह में स्थिति समान्य होती जा रही है। बुधवार को करीब आठ घंटे तक कर्फ्यू में ढील गदी गयी थी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम छह बजे तक बाजार खुले। वहीं, इस दौरान सड़कों रौनक दिखी। हालांकि, इंटरनेट सेवा और स्कूल कॉलेज अभी तक बंद हैं।

उधर, लद्दाखी छात्रों के देश के अलग-अलग राज्यों में बने संगठनों ने गृह मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर लेह हिंसा की न्यायिक जांच की मांग उठाई और मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को उचित मुआवजे की मांग की। बता दें कि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 24 सिंतबर को हिंसक हो गया। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई।

 

